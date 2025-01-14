Предприниматель стал фигурантом дела о хищении при ремонте объектов Балтфлота

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, сообщила пресс-служба ведомства. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ущерб от его действий оценивается более чем в 215 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, в июне 2022 года для ремонта объектов теплового хозяйства на Балтийском флоте Минобороны заключило контракты на сумму более 215 млн руб. с подведомственным ФГБУ «ЦЖКУ». Армен Амбарцумян был привлечен к выполнению этих работ как субподрядчик.

В ходе расследования выяснилось, что при реализации контрактов предприниматель подделал документы о выполненных работах и совершил многомиллионное хищение бюджетных средств. На всю сумму причиненного государству ущерба приняты меры в виде ареста имущества господина Амбарцумяна.