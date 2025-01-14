Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предприниматель стал фигурантом дела о хищении при ремонте объектов Балтфлота

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, сообщила пресс-служба ведомства. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Ущерб от его действий оценивается более чем в 215 млн руб.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным следствия, в июне 2022 года для ремонта объектов теплового хозяйства на Балтийском флоте Минобороны заключило контракты на сумму более 215 млн руб. с подведомственным ФГБУ «ЦЖКУ». Армен Амбарцумян был привлечен к выполнению этих работ как субподрядчик.

В ходе расследования выяснилось, что при реализации контрактов предприниматель подделал документы о выполненных работах и совершил многомиллионное хищение бюджетных средств. На всю сумму причиненного государству ущерба приняты меры в виде ареста имущества господина Амбарцумяна.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...