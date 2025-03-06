Американские банки поставили на рубль

Крупнейшие американские инвестиционные банки стали предлагать активы, привязанные к рублю. Клиенты Goldman Sachs и JPMorgan могут использовать так называемый беспоставочный форвард, чтобы сделать ставку на укрепление российской валюты, пишет Bloomberg. Спрос на такой инструмент увеличился на фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Причем эти сделки не подпадают под санкции, поскольку не предполагают участие россиян или использование реальной валюты. Некоторые аналитики увидели в этом важный сигнал к тому, что Россия и США близки к частичной отмене санкций. Но так ли это? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew, File / AP Фото: Richard Drew, File / AP

Беспоставочные форвардные контракты используются инвесторами для спекуляций или хеджирования валютных рисков в развивающихся странах. При заключении сделок стороны договариваются о том, каким будет обменный курс на дату погашения. На фоне санкций это единственный способ для американских и европейских инвесторов не покупать рубль, но заработать на его укреплении. К слову, с начала 2025 года российская валюта выросла почти на 20%, что стало самым лучшим показателем среди всех мировых.

Но едва ли это заинтересует широкий круг инвесторов, считает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров: «Пока преждевременно говорить о каком-то серьезном интересе американских или каких-либо еще иностранных инвесторов к российским активам. Безусловно, всегда есть спекулянты, есть торговые стратегии, направленные на заработок как раз на таких неоднозначных историях, на торговлю на новостях. Это всегда будет создавать определенный спрос в любых юрисдикциях.

Но пока не произошло каких-то фактических изменений в части санкционного режима, в части вообще разрешения конфликта, есть только надежда».



Торговля беспоставочными форвардами периодически велась и раньше. Но как утверждает один из собеседников Bloomberg, с февраля банки стали активнее публиковать котировки. Правда, конкретные цены и брокеров он не назвал. Но можно ли расценить это как сигнал к скорому экономическому сближению США и России? Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев в этом сомневается: «Нам хотелось бы верить, что крупные американские инвестбанки обладают каким-то инсайдом в отношении политики санкций и предполагают или даже предвосхищают возможное скорое смягчение такими инструментами. Но, с другой стороны, если не домысливать, то вторая версия — просто желание заработать. Пока инвестбанки видят некоторое потепление, которое отражается на укреплении рубля, которое, кстати, связано не только с санкциями. Пока они просто дают возможность зарабатывать на этом своим клиентам».

Однако на прошлой неделе агентство Bloomberg указывало еще и на высокий спрос на ценные бумаги российских компаний на Гонконгской бирже. Инвесторов интересовали, например, акции «Русала». Кроме того, спросом пользуются облигации в долларах и евро «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. И хотя ценовые ориентиры по ним выросли, тем не менее спреды между стоимостью покупки и продажи слишком высокие, что не дает определить среднюю цену, пишет Bloomberg. Впрочем, гендиректор по стратегическому развитию инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин не удивлен интересу иностранцев к российским активам: «Они очень дешевые. Индекс Мосбиржи стоит столько же, сколько он стоил в феврале 2022 года. Только за это время инфляция и другие факторы должны была поднять его на 30% или выше. Есть некоторые ожидания потепления отношений, если не с коллективным Западом, то с США.

Сейчас я воспринимаю это больше как наваждение, то есть сегодня есть интерес, завтра его не будет. Но в целом тренд направлен верно, спрос на Россию должен расти».

Возможный возврат иностранцев на российский рынок быстрым не будет, считают собеседники “Ъ FM”. После 2022-го у них все еще остаются заблокированы в России активы на миллиарды рублей. Поэтому Москве придется потратить не один год на то, чтобы убедить их в сохранности новых инвестиций.

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Владислав Викторов