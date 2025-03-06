Песков: настало время остановить прокси-войну между Россией и США

Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио, который назвал конфликт на Украине прокси-войной между Россией и США. Господин Песков напомнил, что Кремль раньше неоднократно давал именно такую оценку происходящему и согласен, что с этим конфликтом пора покончить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы можем и хотим с этим согласиться. Так и есть. Об этом неоднократно говорили мы. Это конфликт России и коллективного Запада, а коллективный Запад, его главной страной, являются США. Это созвучно позиции президента, главы МИД. Да, мы согласны, что настало время остановить конфликт и войну»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что США в настоящее время не является дружественной для России страной. «США является страной, с которой мы пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения»,— пояснил господин Песков.

Сегодня Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что Дональд Трамп считает конфликт между Россией и США зашедшим в тупик и желает его завершить. Однако ни одна из сторон пока не имеет конкретного плана. Позицию Украины и ее европейских сторонников, которая заключается в бесконечном вооружении ВСУ, он отказался считать стратегий. Госсекретарь при этом отметил, что Россия доказала США свое желание остановить боевые действия, а президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров 28 февраля показал, что Киев «вообще не заинтересован в мире».

Отметим, что на фоне наметившегося сближения между США и РФ отношение американцев к украинскому конфликту стало меняться. Большинство граждан США, в особенности республиканцы, сейчас уже одобряют контакты с Москвой.

Подробнее об этом читайте в материале «Между нами тает лед».