Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио назвал боевые действия на Украине прокси-войной между Россией и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп, пояснил госсекретарь, считает, что конфликт между ядерными державами зашел в тупик и его необходимо завершить, но ни одна из сторон пока не имеет конкретных планов на этот счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«План украинцев и их союзников… заключается в том, чтобы просто продолжать давать им (Украине) столько, сколько нужно, пока это не закончится. Это не стратегия»,— сказал господин Рубио в интервью Fox News (цитата по пресс-службе Госдепа).

Госсекретарь добавил, США пытаются выяснить, настроены ли обе стороны на завершение конфликта. По его словам, Россия хочет остановить боевые действия, однако президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров 28 февраля показал, что украинская сторона «вообще не заинтересована в мире».

Во время выступления в Конгрессе США господин Трамп назвал украинский конфликт «безумием, которое нужно остановить». Он также рассказал, что получил от президента Украины письмо, в котором тот выразил готовность вернуться за стол переговоров. Глава Белого дома считает, что и России, и Украине придется пойти на уступки для достижения мира.

О перспективах урегулирования — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».