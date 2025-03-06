ВЦИОМ: 68% россиян не боятся одиночества

ВЦИОМ провел опрос об одиночестве: лишь 5% россиян боятся, что у них не будет поддержки и что им придется жить одним, и 4% пугает отсутствие или потеря семьи и близких. Большинство опрошенных (68%) заявили, что не боятся остаться одни. В 2010 году так ответило 54%.

На вопрос о том, выросло ли количество одиноких людей в их городе или селе за последние пять лет, 21% респондентов ответили: да, значительно. 19% сказали, что их стало несколько больше. 21% ответивших считает, что их осталось столько же, сколько и было.

22% опрошенных считают, что одинокий человек — это тот, у кого нет семьи и родственников. 16% считают, что одинокие люди — это те, кто не имеет друзей и единомышленников.

25% опрошенных уверены, что сегодня легко найти себе вторую половину. 63% заявили, что это не так. 27% респондентов считают, что мужчинам легче найти пару, 19% — что женщинам, 46% человек заявили, что пол не влияет на это.

Опрос проведен 2 марта, в нем поучаствовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения предупредила, что состояние одиночества стало серьезной угрозой для здоровья людей на всей планете. Врачи предупреждают, что одиночество влияет на риски возникновения депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, артрита и других заболеваний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Одиноким одиноко».