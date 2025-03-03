На петербургском заводе Росатома в рамках «пилота» внедрят проект роботизации

Проекты роботизации и безлюдных технологий будут сперва внедрены на заводе госкорпорации «Росатом» в Санкт-Петербурге. О реализации пилотной программы сообщили в пресс-службе компании.

Соглашение о сотрудничестве в области проектирования оборудования, интеграции робототехнических систем и автоматизации технологических процессов достигнуто между Центральным конструкторским бюро машиностроения и АО «Росатом Сервис». Заместитель главного конструктора завода в Петербурге Константин Раук заявил, что робототехнические комплексы намерены использовать на производстве. Планируется также обсуждение уже реализованных технических решений.

«Линейка роботов активно расширяется – и в ближайшее время пополнится покрасочными и коллаборативными роботами, которые также могут стать частью производственных площадок Росатома»,— отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» (входит в АО «Росатом Сервис») Андрей Громов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный хочет компенсировать промышленникам часть расходов на автоматизацию предприятий.

Татьяна Титаева