Продолжение набережной Макарова в Петербурге построят за 9,9 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по очередному масштабному инфраструктурному объекту в Василеостровском районе города. Речь идет о строительстве продолжения набережной Макарова с мостом через реку Смоленку.

Как уточняется на сайте госзакупок, первая очередь объекта — от 2-й линии В.О. до транспортной связи через остров Серный оценена в 9,9 млрд рублей, обратил внимание «Ъ-СПб». Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Заявки на конкурс принимаются до 20 марта 2025 года. Итоги планируется подвести 25 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге согласовали изменения в проект планировки территории второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), в рамках которого будут построены три развязки и разводной мост через Неву.

Андрей Цедрик