Белый дом сообщил о продолжающихся переговорах по ресурсной сделке с Киевом

Переговоры между США и Украиной о сделке по совместной добыче полезных ископаемых продолжаются, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она также охарактеризовала заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности заключить соглашение как «позитивный сигнал».

«Эти переговоры ведутся, пока мы разговариваем... Президент (США Дональд Трамп. —"Ъ") привержен мирной сделке. Он хочет, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что сообщение от президент Зеленского — это позитивный сигнал в правильном направлении»,— сказала госпожа Левитт в ходе брифинга. Запись трансляции доступна на YouTube Белого дома.

Она также отметила, что перед брифингом встречалась с советником президента по национальной безопасности Майком Уолцем, который активно работает над соглашением. По ее словам, господин Уолц направлялся в Овальный кабинет, чтобы доложить президенту США о текущем статусе переговоров.

Проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает учреждение инвестиционного фонда восстановления, в который Киев будет вносить 50% доходов от будущей монетизации полезных ископаемых. За счет сделки США хотят компенсировать средства, потраченные на помощь Украине.

4 марта американская администрация объявила о приостановке военной помощи Киеву на фоне провальных переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. CBS со ссылкой на источники сообщал, что господин Трамп намерен получить «большую и лучшую сделку».

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