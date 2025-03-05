CBS: Трамп намерен получить «лучшую сделку» по украинским ископаемым

Президент США Дональд Трамп намерен изменить условия сделки по украинским полезным ископаемым. Как сообщает CBS со ссылкой на источники, параметры договоренностей могут измениться, так как теперь господин Трамп намерен получить «большую и лучшую сделку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

4 марта американская администрация объявила о приостановке военной помощи Киеву на фоне провальных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня, выступая перед Конгрессом, Дональд Трамп сообщил, что от господина Зеленского «получил письмо», в котором говорилось о согласии Киева подписать сделку по редкоземельным металлам.

Источники в американской администрации заявили CBS, что главные советники Трампа отвергают подписание сделки с Киевом на данном этапе.

Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским 28 февраля. Планировалось, что они подпишут сделку по украинским полезным ископаемым, однако встреча не состоялась из-за публичного спора в самом начале переговоров.

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