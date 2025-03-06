В ФРГ исключили возобновление поставок газа через «Северный поток-2»

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна не планирует возобновлять поставки природного газа из России или восстанавливать газопровод «Северный поток-2». По его словам, последняя оставшаяся труба газопровода не была сертифицирована.

«Никакой газовой зависимости от России нет, и нет никаких планов снова стать зависимыми от России или наладить поставки российского газа в Германию»,— сказал господин Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. (цитата по «РИА Новости»).

Газета Bild со ссылкой на источники писала, что власти США и России ведут тайные переговоры о запуске «Северного потока-2». По информации издания, для этого в Швейцарию несколько раз приезжал спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Утверждалось, что американская сторона хотела бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через трубопровод. Сам господин Гренелл факт переговоров отрицал.

Также Bild сообщала, что власти ФРГ рассматривают меры, чтобы предотвратить запуск «Северного потока-2» на фоне тайных переговоров США и России о судьбе проекта. Собеседники газеты отмечали, что сделка российской и американской сторон по запуску трубопровода — «реальный сценарий».