Доабортную консультацию прошли 97% россиянок, решивших прервать беременность

За 11 месяцев 2024 года доабортное консультирование прошли 97% от общего числа россиянок, обратившихся в медицинские организации для прерывания беременности. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Общее число обратившихся в медорганизации, чтобы сделать аборт, в ведомстве не уточнили.

В Минздраве отметили, что мотивационное анкетирование позволяет женщине определить причину, по которой она находится в ситуации репродуктивного выбора. Каждая россиянка, обратившаяся в медучреждение, чтобы прервать беременность, получает информацию о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки, выбранных с учетом ее конкретной жизненной ситуации. Такая работа проводится в кабинетах/центрах медико-социального консультирования, и только в 2023 году их число увеличилось по сравнению с 2022 годом на 38% — до 839, подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

«Благодаря проведенной работе число абортов снижается из года в год и в абсолютном, и в относительном выражении. За период с 2013 по 2023 год число медицинских абортов по желанию женщины до 12 недель уменьшилось в 3,8 раза»,— сообщили в ведомстве.

В Минздраве РФ напомнили, что в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина разработан федеральный проект «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» на период 2025–2030 годов. Он предусматривает расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. На первом этапе его реализации запланировано создание 336 новых женских консультаций, в первую очередь расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Будет проведена модернизация 142 перинатальных центров и 180 детских больниц, а также создано 85 противошоковых палат приемных отделений детских больниц. Для детских поликлиник будут закуплены 536 передвижных медицинских комплексов, оснащенных мобильным медицинским оборудованием.

О рекордном снижении оборота абортивных препаратов — читайте в материале «Прерывание прерывается».

Наталья Костарнова