В военном госпитале Краснодара выявлена массовая коррупция

Двенадцать человек стали фигурантами уголовного дела о взятках в 419-м военном госпитале Краснодара, пишет “Ъ”. Расследование ведет военный следственный отдел СКР по Краснодарскому гарнизону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным издания, среди обвиняемых – трое руководящих сотрудников госпиталя, которым инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также фигурантами уголовного дела являются пятеро военнослужащих в звании от рядового до младшего сержанта, им вменяют в вину дачу взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Посредниками (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) следствие считает одного военнослужащего, старшую медсестру одного из отделений ФГКУ «419-й ВГ» и двоих гражданских лиц.

По одной из версий, участники дела оформляли «липовые» диагнозы военным, позволяющие избежать продолжения службы или получать выплаты, в том числе за ранения.

Другие подробности расследования дела выяснить не удалось, защитники обвиняемых, участвовавшие в заседаниях об избрании меры пресечения, отвечать на вопросы “Ъ” не стали. Запросы “Ъ” в Минобороны РФ, а также в Главное военное следственное управление СКР остались без ответа.

В январе 2025 года за коррупцию был осужден бывший начальник отделения филиала ФГКУ «419-й ВГ» в Майкопе. Военного врача приговорили к выплате штрафа в сумме 2,5 млн руб. за получение взятки от офицера — участника боевых действий. Фигурант за 1 млн руб. обещал военнослужащему содействие в оформлении документов о ранении, уверяя, что только таким образом офицер может получить причитающиеся ему выплаты.