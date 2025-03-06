Особо охраняемые деревни

Арбитражный суд Орловской области отказал администрации Знаменского района в удовлетворении иска к национальному парку «Орловское полесье» и Министерству природных ресурсов и экологии РФ. Администрация просила признать регистрационной ошибкой включение в нацпарк десяти деревень — как прилегающих к лесному массиву, так и удаленных от него на несколько километров. Суд счел факт ошибки недоказанным. По мнению эксперта, судебная практика говорит о том, что пересмотреть границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) вряд ли возможно.

Спорные населенные пункты находятся за пределами среды обитания зубров

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Орловской области отказался признавать ошибкой включение в состав национального парка «Орловское полесье» десяти населенных пунктов (с небольшой численностью жителей): села Мымрино, деревень Низино, Зуевка, Сорокино, Ракитная, Вязовая, Коробецкое, Малая Михайловка, Большая Михайловка и Шкова Знаменского района Орловской области. Это стало известно из документов суда.

В ноябре 2022 года администрация района направила иск к нацпарку и Минприроды, в котором просила исключить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведения о границах «Орловского полесья». Как следует из материалов дела, национальный парк был создан постановлением правительства России в 1994 году. В состав ООПТ включили земли лесного фонда, запаса и сельхозназначения. В сентябре 2021 года администрация района обратилась в управление Росреестра по Орловской области с заявлением о постановке на кадастровый учет нескольких участков из земель населенных пунктов.

Был получен отказ в связи с тем, что участки, согласно ЕГРН, входили в состав нацпарка. Также ведомство отказало структуре группы «Черкизово» в госрегистрации договора аренды участка сельхозназначения площадью 13 га в Ракитной.

По мнению истца, при образовании и постановке на кадастровый учет территории «Орловского полесья» была допущена ошибка, так как земли населенных пунктов подлежали исключению из нее.

В судебном решении сказано, что инстанция пришла к выводу о том, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты права. Исходя из разъяснений пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов, суд вправе сделать выводы о допущенной реестровой ошибке только в случае, если вносимые изменения не повлекут нарушений прав и законных интересов других лиц и при отсутствии спора о праве на недвижимое имущество. Кроме того, требование об устранении ошибки должно быть предъявлено к органу кадастрового учета.

Однако весной 2023 года областной арбитражный суд уже отказал райадминистрации в удовлетворении иска к региональному управлению Росреестра и местному филиалу кадастровой палаты. Речь шла о признании незаконными внесения в ЕГРН сведений о границах ООПТ и включения в ООПТ земель населенного пункта, а также отказа Росреестра в госрегистрации прав на земельный участок.

С решением суда в администрации не согласны, но не видят возможности отстоять свою позицию. «Населенные пункты образовались намного раньше, чем “Орловское полесье”,— заметила в беседе с «Ъ-Черноземье» и.о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью райадминистрации Галина Милинтеева.— И в постановлении правительства указывается, что “Орловскому полесью” предоставляются земли сельхозназначения, а у нас забрали земли населенных пунктов. То есть обязанности помогать людям оставили нам, а прав распоряжаться землей ни у нас, ни у людей нет — они есть только у “Полесья”».

В администрации пока не решили, обжаловать ли решение суда.

В самом национальном парке сообщили, что с решением суда полностью согласны.

Директор «Орловского полесья» Олег Пригоряну ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», что спорные населенные пункты «находятся за пределами федерального лесного массива и среды обитания зубров».

«Вероятность пересмотра границ ООПТ в судебном порядке не имеет существенных перспектив,— полагает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.— Вне зависимости от того, кто выступает истцом, как правило, суды занимают сторону администрации нацпарков. Практика исключительно обширна и продолжает активно обогащаться после кампании по уточнению границ ООПТ и возвращению земель, которые оказались в пользовании лиц, не имеющих отношения к нацпаркам и заповедникам».

Как предположила эксперт, причина спора кроется не в том, что в пределах «Орловского полесья» оказались малонаселенные деревни. «Нахождение населенных пунктов в границах ООПТ допустимо,— отмечает она.— В ряде случаев суд разрешает и приватизацию земель в населенных пунктах, возникших до образования ООПТ. Легализовать невозможно только новые поселения, возникшие уже после определения границ заповедников. Не исключено, что основанием для спора является отказ в госрегистрации договора аренды структуре группы “Черкизово”. Очевидно, что предоставление участка для хозяйственной деятельности, не связанной с функционированием ООПТ, невозможно».

Юрий Голубь