Не остаться в этом долгу

Областные арбитражные суды регионов Черноземья вынесли по меньшей мере 19 определений о приостановке производства по делам о банкротствах в связи с участием должников в боевых действиях с момента вступления в силу соответствующих изменений в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) в январе 2023 года. Кроме того, в 16 случаях были приостановлены производства по заявлениям о признании недействительными сделок в рамках дел о банкротстве. Речь идет как о юридических, так и о физических лицах. При этом в случае гибели фигурантов рассмотрение дел возобновлялось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае гибели должника процедура банкротства возобновляется

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В случае гибели должника процедура банкротства возобновляется

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За два года арбитражные суды шести областей Черноземья вынесли 19 определений о приостановке банкротных дел с участием граждан, отправившихся на СВО. Судя по документам картотеки арбитражных дел, больше всего таких определений вынес арбитражный суд Белгородской области. Инстанция пять раз приостанавливала банкротство и шесть — производство по заявлению о признании недействительными сделок в рамках банкротных дел. Кроме того, опубликовано одно определение об отказе в продлении срока реализации имущества банкрота.

В Воронежской области банкротства таким способом приостанавливались в пяти случаях, а производства по аналогичным заявлениям о сделках — в шести. Еще одно определение заключало отказ в удовлетворении заявления об оспаривании сделок должника.

В Курской области банкротства участников спецоперации останавливались трижды, в Липецкой — дважды. В Орловской области арбитраж вынес одно аналогичное определение, еще одно касалось приостановки производства об оспаривании сделок. Арбитражный суд Тамбовской области приостанавливал банкротство три раза.

В случае гибели должника процедура банкротства возобновляется. Например, в апреле 2023 года в арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании себя несостоятельным обратился Сергей Фарафонов. Он задолжал 970,1 тыс. руб. Кредиторами выступают АО «Альфа-банк», ООО «Микрокредитная компания “Микроденьги”», УФНС России по Липецкой области, ООО «Микрокредитная компания “Русские финансы — микрозаймы”», ООО «Микрокредитная компания “Русские деньги”», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфастрахование», ООО «ЦДУ инвест», АО «Центр долгового управления». Заявление было признано обоснованным, началась процедура реструктуризации долгов.

Решением от 25 марта 2024 года суд объявил Сергея Фарафонова банкротом, началась реализация имущества. Но 23 октября производство по делу приостановили: оказалось, что должник заключил контракт и еще 1 мая пропал без вести.

А 25 декабря, после того как в суд поступило свидетельство о смерти, производство по делу о банкротстве было возобновлено.

Изменения в АПК о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев Государственная дума приняла в декабре 2022 года. Решение объясняется тем, что участник боевых действий практически лишен возможности участвовать в судебном процессе. Закон был опубликован и вступил в силу 9 января 2023 года.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае участия гражданина, являющегося стороной, в боевых действиях, если такой гражданин не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. «Полагаю, что у каждого должника, официально принимающего участие в боевых действиях, свои причины и мотивация как для приостановки отдельного процесса по взысканию или оспариванию, так и для приостановки всей процедуры банкротства,— отмечает управляющий партнер юридической компании “Центральный округ” Дмитрий Просвирин.— Судебная практика, где бы такие должники ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие, мне не известна».

В случае смерти должника его права и обязанности переходят к наследникам. Но деньги, полученные от государства участником СВО, они не теряют. «Стоит обратить внимание, что все выплаты, которые получает должник, принимающий участие в боевых действиях, согласно действующему законодательству, относятся к социальным выплатам, независимо от их наименования в выписке, и не формируют конкурсной массы должника,— подчеркнул эксперт.— На данные денежные средства не может быть обращено взыскание ни в исполнительном производстве, ни в процедуре банкротства».

Юрий Голубь