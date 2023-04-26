Десять сократят

Национальному парку «Орловское полесье», одной из крупнейших особо охраняемых природных территорий Центрального федерального округа (известна значительной популяцией зубра), грозит сокращение площади. Администрация Знаменского района Орловской области добивается в суде исправления «реестровой ошибки» и признания границ нацпарка неустановленными. Местные власти при попытке продать землю сельхозназначения неожиданно выяснили, что в «Орловское полесье» включены десять деревень — как прилегающих к лесному массиву, так и удаленных от него до 5 км. Теперь администрация пытается исключить эти земли из состава нацпарка. В «Орловском полесье», впрочем, отмечают, что природной ценности населенные пункты не несут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территории обитания зубров споры вокруг границ «Орловского полесья» не угрожают

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Территории обитания зубров споры вокруг границ «Орловского полесья» не угрожают

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Орловской области отказал администрации Знаменского района в удовлетворении иска к региональному управлению Росреестра и местному филиалу кадастровой палаты. Речь шла о признании незаконными внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) и включения в ООПТ земель населенного пункта, а также отказа Росреестра в госрегистрации прав на земельный участок. Власти просили устранить нарушения. ФГБУ «Национальный парк “Орловское полесье”» и Минприроды России выступали третьими лицами.

В администрации не согласились с тем, что Росреестр, внеся в 2020 году в ЕГРН сведения о границах нацпарка, включил в него земли десяти населенных пунктов (с небольшой численностью жителей) — села Мымрина, деревень Низино, Зуевка, Сорокино, Ракитная, Вязовая, Коробецкое, Малая Михайловка, Большая Михайловка и Шкова. Также администрация оспаривает отказ в госрегистрации договора аренды (от 2021 года) структуре группы «Черкизово» участка сельхозназначения площадью 13 га в Ракитной.

В Росреестре полагали, что администрации нужно оспаривать саму передачу земель в пользование нацпарку. Представители национального парка в суде тоже не поддержали требования, ссылаясь на то, что спорный участок находится в границах ООПТ, земли которого являются федеральной собственностью. В Минприроды утверждали, что спорные населенные пункты были включены в границы «Орловского полесья» еще при его создании, поэтому иск необходимо оставить без удовлетворения.

В арбитражном суде пришли к выводу, что действия кадастровой палаты «носят учетный характер», а предоставление земель нацпарков в аренду возможно только для рекреации и с использованием специального порядка.

В отдельных случаях допускается и приватизация земель населенных пунктов, включенных в состав нацпарков, но для этого сведения о границах таких населенных пунктов должны быть внесены в ЕГРН, чего сделано не было. Это также стало основанием для отказа в удовлетворении требований.

Обжаловать отказ администрация не стала. Зато она подала новый иск, уже к «Орловскому полесью» и Минприроды, о признании реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о границах нацпарка и об исправлении ошибки путем признания границ неустановленными. Следующее заседание назначено на 16 мая.

Представляющая районную администрацию в судах и.о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью Галина Милинтеева рассказала «Ъ-Черноземье», что постановлением правительства РФ о создании нацпарка от 1994 года было предусмотрено формирование земельного фонда «Орловского полесья» из двух видов земель. Первая — земли лесного фонда, запаса и сельхозназначения, которые изымались у сельхозпредприятий, общей площадью 33 тыс. га. Вторая — не изымаемые из хоздеятельности земли госзапаса и сельхозназначения: 44,7 тыс. га.

Объединение изъятых земель в единый участок категории «Земли ООПТ» завершилось в 2005 году, а нынешний спор касается не изъятой территории, пояснила госпожа Милинтеева: «До 2021 года администрация района распоряжалась землей трех сельских поселений, где находятся участки сельхозназначения, попадающие в земельный фонд национального парка. В начале 2021 года Росреестр отказал в регистрации договора купли-продажи участка сельхозназначения, сформированного в 2017 году и ранее находившегося в аренде по договору, успешно прошедшему госрегистрацию.

Затем нам стало известно, что Росреестр отказывает собственникам участков в регистрации перехода прав по договорам купли-продажи и аренды — то есть ограничивает права распоряжения собственностью».

«Считаем, что ситуация возникла из-за невыполнения нацпарком приказа Минприроды, из которого следует, что использование участков в ООПТ ограничивается с учетом необходимости защиты природных комплексов,– отметила Галина Милинтеева.– А также из-за неоднозначного толкования федеральных законов “Об особо охраняемых природных территориях” и “Об обороте земель сельхозназначения”: попадание участков сельхозназначения в границы ООПТ приводит к коллизии, но их вывод из сельхозоборота нарушает концепцию продовольственной безопасности».

Директор «Орловского полесья» Олег Пригоряну рассказал «Ъ-Черноземье», что спорные населенные пункты «находятся за пределами федерального лесного массива и среды обитания зубров»: «Не вижу никаких коллизий. В отличие от некоторых других национальных парков — к примеру, Кенозерского в Архангельской области — такие населенные пункты ценности для нас не представляют, а у людей возникают проблемы с правами собственности на землю. Мымрино как родина (председателя ЦК КПРФ.— „Ъ“) Геннадия Зюганова для нас тоже не является чем-то знаковым (Орловскую область, напомним, возглавляет коммунист Андрей Клычков.— „Ъ“). Мы были бы категорически против, если бы у нас пытались “вырезать” муниципалитет, находящийся на путях миграции диких животных, но в данном случае об этом речи не идет. Оставим решение на усмотрение суда, но здесь мы не видим попытки “наехать” на природоохранную территорию и “отжать лакомый кусочек”».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что изначально стратегия администрации «была выбрана не вполне верно»: «Можно было обжаловать включение земель в состав ООПТ, но особого смысла в этом не было, поскольку регистрирующий орган всего лишь действовал в рамках своих полномочий. Отмена актов, на основании которых действует регистрирующий орган,– единственно верная стратегия. Несмотря на то что включение спорных участков в состав ООПТ произошло формально достаточно давно, сроки давности могут исчисляться с момента, когда стороны узнали о нарушении их интересов. Шансы на пересмотр границ парка достаточно высоки вне зависимости от того, имеют эти земли значение для его деятельности или нет».

Обжаловать отказы Росреестра в регистрации прав на землю, де-юре находящуюся в границах нацпарка, не имеет смысла, полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Необходимо в первую очередь доказать необоснованность включения таких участков, в том числе земель, занимаемых населенными пунктами и участками сельхозназначения, в состав ООПТ изначально. Существует достаточно широкая практика, когда при формировании или пересмотре границ ООПТ решением уполномоченного органа (в случае с нацпарками — Минприроды) такие участки в состав особо охраняемой территории не включались — тем более если населенные пункты или инфраструктурные объекты существовали до создания нацпарка. В данной ситуации к тому же более поздний акт вступает в противоречие с принятым, но не утратившим силу постановлением правительства, что говорит в пользу истцов».

Олег Мухин