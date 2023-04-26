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Десять сократят

Из состава «Орловского полесья» могут исключить ряд населенных пунктов

Национальному парку «Орловское полесье», одной из крупнейших особо охраняемых природных территорий Центрального федерального округа (известна значительной популяцией зубра), грозит сокращение площади. Администрация Знаменского района Орловской области добивается в суде исправления «реестровой ошибки» и признания границ нацпарка неустановленными. Местные власти при попытке продать землю сельхозназначения неожиданно выяснили, что в «Орловское полесье» включены десять деревень — как прилегающих к лесному массиву, так и удаленных от него до 5 км. Теперь администрация пытается исключить эти земли из состава нацпарка. В «Орловском полесье», впрочем, отмечают, что природной ценности населенные пункты не несут.

Территории обитания зубров споры вокруг границ «Орловского полесья» не угрожают

Территории обитания зубров споры вокруг границ «Орловского полесья» не угрожают

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Территории обитания зубров споры вокруг границ «Орловского полесья» не угрожают

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Орловской области отказал администрации Знаменского района в удовлетворении иска к региональному управлению Росреестра и местному филиалу кадастровой палаты. Речь шла о признании незаконными внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) и включения в ООПТ земель населенного пункта, а также отказа Росреестра в госрегистрации прав на земельный участок. Власти просили устранить нарушения. ФГБУ «Национальный парк “Орловское полесье”» и Минприроды России выступали третьими лицами.

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В администрации не согласились с тем, что Росреестр, внеся в 2020 году в ЕГРН сведения о границах нацпарка, включил в него земли десяти населенных пунктов (с небольшой численностью жителей) — села Мымрина, деревень Низино, Зуевка, Сорокино, Ракитная, Вязовая, Коробецкое, Малая Михайловка, Большая Михайловка и Шкова. Также администрация оспаривает отказ в госрегистрации договора аренды (от 2021 года) структуре группы «Черкизово» участка сельхозназначения площадью 13 га в Ракитной.

В Росреестре полагали, что администрации нужно оспаривать саму передачу земель в пользование нацпарку. Представители национального парка в суде тоже не поддержали требования, ссылаясь на то, что спорный участок находится в границах ООПТ, земли которого являются федеральной собственностью. В Минприроды утверждали, что спорные населенные пункты были включены в границы «Орловского полесья» еще при его создании, поэтому иск необходимо оставить без удовлетворения.

В арбитражном суде пришли к выводу, что действия кадастровой палаты «носят учетный характер», а предоставление земель нацпарков в аренду возможно только для рекреации и с использованием специального порядка.

В отдельных случаях допускается и приватизация земель населенных пунктов, включенных в состав нацпарков, но для этого сведения о границах таких населенных пунктов должны быть внесены в ЕГРН, чего сделано не было. Это также стало основанием для отказа в удовлетворении требований.

Обжаловать отказ администрация не стала. Зато она подала новый иск, уже к «Орловскому полесью» и Минприроды, о признании реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о границах нацпарка и об исправлении ошибки путем признания границ неустановленными. Следующее заседание назначено на 16 мая.

Представляющая районную администрацию в судах и.о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью Галина Милинтеева рассказала «Ъ-Черноземье», что постановлением правительства РФ о создании нацпарка от 1994 года было предусмотрено формирование земельного фонда «Орловского полесья» из двух видов земель. Первая — земли лесного фонда, запаса и сельхозназначения, которые изымались у сельхозпредприятий, общей площадью 33 тыс. га. Вторая — не изымаемые из хоздеятельности земли госзапаса и сельхозназначения: 44,7 тыс. га.

Объединение изъятых земель в единый участок категории «Земли ООПТ» завершилось в 2005 году, а нынешний спор касается не изъятой территории, пояснила госпожа Милинтеева: «До 2021 года администрация района распоряжалась землей трех сельских поселений, где находятся участки сельхозназначения, попадающие в земельный фонд национального парка. В начале 2021 года Росреестр отказал в регистрации договора купли-продажи участка сельхозназначения, сформированного в 2017 году и ранее находившегося в аренде по договору, успешно прошедшему госрегистрацию.

Затем нам стало известно, что Росреестр отказывает собственникам участков в регистрации перехода прав по договорам купли-продажи и аренды — то есть ограничивает права распоряжения собственностью».

«Считаем, что ситуация возникла из-за невыполнения нацпарком приказа Минприроды, из которого следует, что использование участков в ООПТ ограничивается с учетом необходимости защиты природных комплексов,– отметила Галина Милинтеева.– А также из-за неоднозначного толкования федеральных законов “Об особо охраняемых природных территориях” и “Об обороте земель сельхозназначения”: попадание участков сельхозназначения в границы ООПТ приводит к коллизии, но их вывод из сельхозоборота нарушает концепцию продовольственной безопасности».

Директор «Орловского полесья» Олег Пригоряну рассказал «Ъ-Черноземье», что спорные населенные пункты «находятся за пределами федерального лесного массива и среды обитания зубров»: «Не вижу никаких коллизий. В отличие от некоторых других национальных парков — к примеру, Кенозерского в Архангельской области — такие населенные пункты ценности для нас не представляют, а у людей возникают проблемы с правами собственности на землю. Мымрино как родина (председателя ЦК КПРФ.— „Ъ“) Геннадия Зюганова для нас тоже не является чем-то знаковым (Орловскую область, напомним, возглавляет коммунист Андрей Клычков.— „Ъ“). Мы были бы категорически против, если бы у нас пытались “вырезать” муниципалитет, находящийся на путях миграции диких животных, но в данном случае об этом речи не идет. Оставим решение на усмотрение суда, но здесь мы не видим попытки “наехать” на природоохранную территорию и “отжать лакомый кусочек”».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что изначально стратегия администрации «была выбрана не вполне верно»: «Можно было обжаловать включение земель в состав ООПТ, но особого смысла в этом не было, поскольку регистрирующий орган всего лишь действовал в рамках своих полномочий. Отмена актов, на основании которых действует регистрирующий орган,– единственно верная стратегия. Несмотря на то что включение спорных участков в состав ООПТ произошло формально достаточно давно, сроки давности могут исчисляться с момента, когда стороны узнали о нарушении их интересов. Шансы на пересмотр границ парка достаточно высоки вне зависимости от того, имеют эти земли значение для его деятельности или нет».

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Обжаловать отказы Росреестра в регистрации прав на землю, де-юре находящуюся в границах нацпарка, не имеет смысла, полагает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Необходимо в первую очередь доказать необоснованность включения таких участков, в том числе земель, занимаемых населенными пунктами и участками сельхозназначения, в состав ООПТ изначально. Существует достаточно широкая практика, когда при формировании или пересмотре границ ООПТ решением уполномоченного органа (в случае с нацпарками — Минприроды) такие участки в состав особо охраняемой территории не включались — тем более если населенные пункты или инфраструктурные объекты существовали до создания нацпарка. В данной ситуации к тому же более поздний акт вступает в противоречие с принятым, но не утратившим силу постановлением правительства, что говорит в пользу истцов».

Олег Мухин

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