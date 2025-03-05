В аппарате Григоренко раскрыли подробности самозапрета международных звонков

Запуск сервиса по самозапрету международных звонков запланирован на сентябрь 2025 года, рассказали «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Чтобы его реализовать, операторам связи нужно время на внедрение механизмов блокировки, обновление систем и информирование абонентов. По поводу звонков через IP-телефонию в ведомстве уточнили, что будут решать вопрос «комплексно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Помимо самозапрета на международные звонки в законопроекте предусмотрены такие меры, как маркировка международных звонков, звонков через виртуальные АТС»,— добавили в аппарате господина Григоренко. Таким образом, даже не устанавливая самозапрет на звонки из-за границы, гражданин будет видеть, что входящий вызов поступает из иностранного государства, пояснили в ведомстве.

Сегодня, 5 марта, в ходе обсуждения с президентом России Владимиром Путиным проблемы кибермошенничества господин Григоренко заявил о том, что на «Госуслугах» может появиться сервис по самозапрету оформления сим-карт. По словам вице-премьера, новая функция позволит защитить граждан от использования их номера телефона злоумышленниками.

С 1 марта россияне могут устанавливать самозапрет и на выдачу потребительских кредитов и займов. Соответствующий закон глава государства подписал в конце февраля прошлого года.

Подробности — в материале «Ъ» «Банки начнут копать под "кротов"».