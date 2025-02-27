Сверхурочные ставят на паузу

Дискуссия о расширении лимита сверхурочных часов для работников российских предприятий со 120 до 240 часов в год вышла на новый уровень. Разработанные Минэкономики по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поправки к Трудовому кодексу, по словам главы союза Александра Шохина, «в целом» поддержало правительство. Бизнес рассчитывает таким образом снять часть дефицита рабочих рук и сократить переток работников в самозанятые. Против проекта, по данным “Ъ”, выступают профсоюзы — по их мнению, увеличение лимита приведет к злоупотреблениям со стороны компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как заявил вчера глава РСПП Александр Шохин, правительство «в целом» согласилось с поправками Минэкономики к Трудовому кодексу, нацеленными на облегчение компаниям доступа к трудовым ресурсам в условиях тотального кадрового дефицита. Проект был разработан осенью 2024 года, он повышает верхний предел сверхурочных до 240 часов в год вместо нынешних 120 и предполагает их двойную оплату со 121 часа. Глава РСПП подчеркнул, что повышение лимита сверхурочных позволит работникам легально подрабатывать на своих основных рабочих местах — де-факто это продолжение дискуссии о конкуренции за кадры основной занятости с работой граждан в режиме самозанятых. «Мы считаем, что большое количество самозанятых — это подработка у людей часто. Наши опросы показывают, что люди готовы продать свой труд дополнительно, а возможности у них только "боковые" — самозанятые, подработка, объявления на "Авито" и так далее. Лучше это легализовать и дать возможность людям работать, если они хотят, а задача работодателей достойно им платить и обеспечивать условия»,— пояснил глава РСПП. Напомним, что число самозанятых в РФ, по данным ФНС, ежегодно растет и сейчас превышает 12 млн человек.

Официальной статистки по сверхурочному рабочему времени в РФ нет — Росстат учитывает только продолжительность рабочего дня, и то опросным методом, что не позволяет считать результаты такой оценки точными. Как следует из данных опроса hh.ru, почти треть россиян (29%) уже сейчас перерабатывает каждый или почти каждый день. Около четверти (23%) делают это 2–3 раза в неделю, 12% — не реже раза в неделю, 17% — пару раз в месяц. Самая перегруженная возрастная категория — это люди 45–54 лет, среди них перерабатывает 88% опрошенных. В остальных возрастных группах процент затронутых переработками примерно одинаков, 79–80%, что косвенно подтверждает нехватку кадров на рынке (по итогам 2024 года уровень безработицы в стране обновил исторический минимум в 2,5%).

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России раскритиковали поправки Минэкономики. Как отмечает зампред ФНПР Нина Кузьмина, ограничение продолжительности рабочего дня появилось «в результате серьезных исследований влияния продолжительности рабочего дня и различных производственных факторов на организм». «Увеличение пределов регулярной сверхурочной работы не самый лучший способ решения проблемы дефицита кадров. Если у вас вместо тройки лошадей имеется одна, но вы пытаетесь ее нагружать за троих, велика вероятность, что последняя лошадь или сбежит, или сдохнет»,— отметила она. По ее словам, конкретные разрешения в единичных ситуациях и сейчас в порядке исключения могут рассматриваться в рамках отраслевых комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, но с перечнем обязательных условий — о повышенной оплате труда и обязательных медицинских обследованиях. «Нам понятны мотивы работодателей, но с точки зрения интересов сотрудника увеличение лимита недопустимо. С учетом того, как обычно в РФ строятся взаимоотношения работника и работодателя, это обернется масштабными злоупотреблениями, особенно в отраслях или регионах, где рынок труда частично монополизирован»,— говорит председатель исполнительного комитета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук.

Отметим, что, по данным опроса hh.ru, злоупотребления при соблюдении правил компенсации за сверхурочную работу достаточно широко распространены и сейчас. Почти у половины опрошенных (48%) компенсация за переработки не предусмотрена, 37% получают ее в денежном эквиваленте, 14% вместо этого могут уйти с работы раньше или выйти позже на следующий день.

Анастасия Мануйлова