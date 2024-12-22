Абхазия увидит свет

В частично признанной Абхазии в разгар зимы разразился мощный энергетический кризис. Электричества в республике, где недавно оппозиция сместила президента Аслана Бжанию под предлогом недовольства инвестиционным соглашением с Россией, нет по полдня. Абхазские оппозиционеры попытались решить проблему, обратившись к Грузии, которая не признает независимость республики. Но получили отказ. В итоге исполняющий обязанности президента Бадра Гунба обратился к России с просьбой бесплатно, в качестве гуманитарной помощи поставить электроэнергию Абхазии. В Москве в ответ пожелали республике «стабильности и процветания», а уже 22 декабря господин Гунба сообщил, что с 23-го числа РФ начнет «осуществлять гуманитарный переток электроэнергии».

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Политический кризис в Абхазии, который в ноябре закончился отставкой действующего президента Аслана Бжании, привел к энергетическому кризису, который, в свою очередь, рисковал обернуться для республики кризисом гуманитарным. Самостоятельно решить проблему абхазские власти оказались не в состоянии, а потому исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, объявивший о намерениях баллотироваться на выборах 15 февраля, попросил о помощи Россию.

«Я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру Российской Федерации с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее»,— сказал господин Гунба в обращении к народу, признав, что союзников у Абхазии «не много, а главный — Российская Федерация».

При этом он не уточнил, кого Сухум еще считает союзником, но, вероятно, речь шла о Никарагуа, Венесуэле, Науру и Сирии — четырех странах—членах ООН, помимо России признающих независимость Абхазии. Так или иначе, политик дал понять: если Москва не поставит бесплатно республике электричество, то Абхазия столкнется с гуманитарной катастрофой.

«Отключение света по 9–11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей»,— пожаловался Бадра Гунба. Ранее исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба заявлял, что Сухум попросил Москву в течение 2025 года бесплатно поставить республике 327 млн киловатт-часов.

В России на просьбу и. о. президента отреагировали оперативно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Абхазии «стабильности и процветания, и счастья» и пообещал, что Москва ответит, когда запрос из Сухума официально поступит.

Уже 22 декабря господин Гунба радостно сообщил: «В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику».

Примечательно, что Бадра Гунба, описывая, какие последствия ждут республику, если ей бесплатно не поможет Россия, ни в чем обвинять «главного союзника» предусмотрительно не стал. Более того, в его обращении явно читался упрек в адрес местных политиков: «Доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо». По его словам, из-за противостояния властей и оппозиции, поводом для которого послужило инвестиционное соглашение с РФ, окончательно отвергнутое абхазским парламентом 3 декабря, были «приостановлены важнейшие программы российской помощи», а «бюджет государства испытывает непомерную нагрузку». При этом он не стал упоминать, что был вице-президентом при свергнутом лидере Аслане Бжании, вместо этого заверив: «Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране,— и власть, и оппозиция». Политик призвал не выяснять, «кто больше виноват», а лишь напомнил, что 15 февраля собирается стать избранным президентом.

Тем временем вряд ли нынешний энергокризис можно считать неожиданным. Дефицит электроэнергии в Абхазии уже долгие годы ощущается с ноября по апрель из-за нехватки собственных мощностей.

Единственный источник, питающий электросети республики,— Ингурская ГЭС, введенная в эксплуатацию еще в 1978 году. При этом ее плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на территории, подконтрольной грузинским властям, а другая часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС — на абхазской стороне. Согласно договоренности между Сухумом и Тбилиси, Абхазия бесплатно получает 40% вырабатываемой на станции электроэнергии, однако уровень воды в водохранилище в начале декабря критически упал, а потому в прежнем объеме прекратились и поставки.

Абхазские оппозиционеры Леван Микаа и Илья Гуния попытались решить проблему, обратившись к грузинской стороне в лице директора Ингурской ГЭС Левана Мебонии. Однако переговоры ни к чему не привели. Господин Мебония пояснил, что из-за июльской засухи уровень воды в водохранилище упал и ситуация кардинально не поменяется до марта 2025 года. При этом он добавил: если Абхазия заплатит за электроэнергию, то поставки могут возобновиться. По его словам, договоренности о бесплатных поставках Абхазии никогда не существовало, а «бесплатными» они были лишь потому, что абхазская сторона «просто не платит». Директор ГЭС отметил: «чтобы компания существовала», ей надо продавать электроэнергию, и в случае перевода денег абхазской стороной можно будет «сохранить воду» и не отправлять электроэнергию на экспорт. Он также выразил удивление, что Абхазия с населением менее 250 тыс. человек потребляет электроэнергии столько же, сколько полуторамиллионный Тбилиси. Строить догадки, чем это вызвано, господин Мебония не стал, но известно, что серьезную нагрузку на энергетическую систему Абхазии оказывают многочисленные криптофермы, действующие в республике.

Ранее проблема решалась с помощью перетока электроэнергии из России, но возникли проблемы, поскольку Абхазии нечем за это заплатить.

Дело в том, что на фоне разногласий вокруг нашумевшего инвестиционного соглашения 1 сентября РФ приостановила социальные выплаты, которые получали учителя, врачи и работники силовых структур Абхазии, сохранив лишь пенсионное обеспечение граждан России, проживающих в республике. По словам и. о. министра энергетики Джансуха Нанбы, в Сухуме не рассчитывали, что им придется самим платить зарплаты бюджетникам. В итоге деньги, которые предназначались для оплаты перетока электроэнергии, власти были вынуждены пустить на покрытие выпавшей финансовой помощи из Москвы. Ситуация усугубилась, когда к ноябрю Россия потребовала оплачивать переток по коммерческой цене — 4 руб. за киловатт.

Так или иначе, Бадра Гунба пообещал, что с 23 декабря абхазское население будет получать электроэнергию 20 часов в стуки благодаря «братскому российскому народу».

Оппозиция тем временем в Telegram-канале «Республика» 21 декабря успела опубликовать «ответ» на обращение к народу Бадры Гунбы, в котором назвала его «прямым наследником и продолжателем антинародной политики Аслана Бжании» и обвинила и. о. президента в «деградации отношений с Россией».

Андрей Денисов