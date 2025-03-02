Бадра Гунба уже не исполняет обязанности

В Абхазии 1 марта состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным итогам успех сопутствовал Бадре Гунбе — бывшему вице-президенту при ушедшем осенью в отставку Аслане Бжании. Оппозиция, из-за действий которой и потребовались досрочные выборы, не стала спешить с признанием результатов. Тем не менее господин Гунба уже успел объявить о победе — своей и «народа Абхазии». Таким образом, затеянный оппонентами руководства республики протест хотя и привел к дестабилизации в регионе, сменой власти так фактически и не закончился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Абхазии Бадра Гунба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Избранный президент Абхазии Бадра Гунба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Второй тур досрочных президентских выборов в Абхазии не принес сюрпризов. По предварительным результатам, победу одержал Бадра Гунба, как и предсказывала социология. Правда, в отличие от первого тура, когда в ЦИКе республики оперативно отчитывались о подсчете бюллетеней, на этот раз избирательная комиссия совсем не спешила с оглашением даже промежуточных итогов. Фактически единственным источником информации о предварительных результатах даже к утру 2 марта оставалось сообщение Telegram-канала «Апсны 360», согласно которому господин Гунба набирал 61,77%, а его оппонент Адгур Ардзинба — 38,23%.

Лишь после полудня 2 марта Центризбирком республики объявил предварительные итоги голосования.

По словам председателя ЦИКа Дмитрия Маршана, «избранным считается Гунба Бадра Зурабович», который набрал 54,73% против 41,54% у Адгура Ардзинбы.

Если же считать голоса, поданные за одного из двух кандидатов (исключая испорченные бюллетени и голосование против всех), то господин Гунба набрал 56,85% голосов, а господин Ардзинба — 43,15%.

Таким образом, Адгур Ардзинба смог лишь незначительно нарастить свою поддержку по сравнению с первым туром (36,92%), состоявшимся 15 февраля, тогда как основная масса голосов, отданных ранее за третьих кандидатов, досталась господину Гунбе, получившему 46,38% в первом раунде.

Тем не менее ждать до официального релиза Центризбиркомом предварительных результатов Бадра Гунба не стал и еще в ночи объявил о своей победе.

«Вам всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное — это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны»,— сказал политик.

Оппозиционер Адгур Ардзинба после закрытия избирательных участков, в свою очередь, не стал спешить поздравлять соперника, как, впрочем, и комментировать итоги. Более того, внезапно погрузился почти в полное молчание и крупный оппозиционный Telegram-канал «Республика». Сначала его авторы принялись постить результаты голосования с отдельных участков, однако после 22:14 1 марта по Москве словно потеряли интерес к подсчетам. Лишь утром 2 марта на канале появилось сообщение: «Мы поздравляем Абхазию с возвращением Аслана Бжании».

Вероятно, определенную роль в исходе нынешней избирательной кампании сыграла явная поддержка России, оказанная Бадре Гунбе.

Обычно Москва куда менее откровенно указывает на своих фаворитов в абхазской политике, учитывая отсутствие в республике реальных антироссийских сил. Но разгоревшийся осенью политический кризис в регионе серьезно задел интересы Москвы.

Тогда абхазское руководство во главе с Асланом Бжанией согласовало инвестиционную сделку с Россией. Однако оппозиция, одним из лидеров которой был Адгур Ардзинба, сочла договор угрозой республике. По мнению оппонентов властей, соглашение привело бы к захвату местного рынка крупным российским бизнесом. В итоге в Абхазии вспыхнули протесты, Аслан Бжания подал в отставку, а инвестиционное соглашение было разорвано. При этом многие эксперты отмечали, что договор с РФ был лишь поводом для оппозиции затеять кризис и довести республику до досрочных выборов.

Тем не менее по договоренности с оппозицией исполняющим обязанности главы Абхазии стал Бадра Гунба, который до этого работал вице-президентом при Аслане Бжании. Он же и пошел на выборы от провластных сил.

Во время предвыборной кампании господин Гунба принимал в Сухуме первый замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, а затем и сам приезжал в Москву, где проводил переговоры с рядом российских министров и снова с господином Кириенко. При этом абхазская — в лице Бадры Гунбы — и российская стороны активно строили планы на будущее и даже договорились пересмотреть инвестиционное соглашение, которое, вероятно, будет подписано в измененном виде. В период между первым и вторым турами в республику наведался министр здравоохранения России Михаил Мурашко, появившийся на публике вместе с господином Гунбой в республиканской больнице.

Другими словами, Москва не называла публично имя своего фаворита в абхазской президентской гонке, но и не оставила никаких сомнений, кто из кандидатов пользуется ее поддержкой.

Между тем эксперты предупреждают, что однозначно говорить о преодолении кризиса пока рано.

Во всяком случае, оппозиция не спешит признавать поражение, а борьба за власть последние месяцы разворачивалась излишне ожесточенно. Более того, в Цандрыпшской школе №2 Гагрского района 1 марта за полчаса до закрытия расположенного там избирательного участка произошло вооруженное столкновение. На участок напала группа примерно из 20 человек, которые повредили урны для бюллетеней и документы. На этом фоне Дмитрий Маршан заявил, что «обстановка по Республике Абхазия напряженная», а Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело по ряду статей, включая «Терроризм». Как пояснила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, поводом для подобного шага стали «правонарушения и преступления в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии». Окончательных выводов по данному инциденту никто еще не сделал, но в абхазских СМИ активно намекают, что нападавшие имели связи с командой Адгура Ардзинбы.

Антон Васильев