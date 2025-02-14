Президента Абхазии изберут вне очереди

В Абхазии в субботу состоятся внеочередные президентские выборы, необходимость в проведении которых возникла после прошлогодней отставки Аслана Бжании в результате массовых протестов. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, но основная борьба разворачивается между Бадрой Гунбой и Адгуром Ардзинбой. В период президентской кампании господин Гунба провел в Москве целую серию переговоров с представителями руководства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Досрочные выборы президента стали результатом протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, вспыхнувших в ноябре 2024 года. Под давлением оппозиции президент Аслан Бжания покинул свой пост. Изначально он заявлял о намерении баллотироваться на досрочных выборах, но в итоге в предвыборной гонке участвовать не стал.

Зато свою кандидатуру выдвинул Бадра Гунба — курировавший отношения с Россией вице-президент, который исполнял обязанности главы государства после отставки Аслана Бжании. На многочисленных встречах с избирателями среди своих главных приоритетов господин Гунба называл социально-экономическое развитие Абхазии, объединение народа, улучшение условий жизни граждан, решение энергокризиса в координации с Россией, борьбу с майнингом и строительство «демократического правового государства».

Ключевым направлением Бадра Гунба назвал «межгосударственное сотрудничество» — в первую очередь с РФ.

«Мы знаем, что окно в мир — это Россия. Российская Федерация и сегодня продолжает поддержку и продвижение интересов Абхазии в мире»,— отмечал политик.

Для обсуждения перспектив сотрудничества Бадра Гунба 5 февраля посетил Москву, где встретился в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристической области, обязательно приведет к дальнейшему росту экономики, решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан»,— сказал господин Лавров на встрече.

Бадра Гунба также обсудил с вице-премьером Александром Новаком необходимость пересмотра проекта двустороннего инвестиционного соглашения. Напомним, именно этот договор, предполагавший преференции для российского бизнеса, в прошлом году вызвал жесткую критику со стороны абхазской оппозиции, которая сочла, что он лишит республику экономического суверенитета. На встрече с Александром Новаком господин Гунба призвал сохранить баланс интересов инвесторов, абхазских граждан и компаний республики. «В том виде, в котором данное инвестиционное соглашение было, оно не будет реализовано»,— заверил, в свою очередь, господин Новак.

В числе собеседников Бадры Гунбы в последние дни оказался и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, недавно побывавший в Абхазии. На встрече в Москве он напомнил абхазскому политику, что Владимир Путин «поставил задачу не просто сохранять» отношения с Абхазией, но «еще и обеспечить эффективное развитие».

Активная деятельность Гунбы по наведению мостов с Москвой была раскритикована его главным соперником — лидером общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) Адгуром Ардзинбой. «Это откровенный предвыборный пиар»,— заявил штаб Ардзинбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Адгур Ардзинба, возглавлявший минэкономики Абхазии в 2015–2020 годах, уже баллотировался на выборах в 2020 году, заняв тогда второе место с 35,42% голосов. Перейдя в оппозицию, он создал АНД, которое начало добиваться реформы системы госуправления, в частности, упразднения должностей вице-президента и премьер-министра, поскольку большинство полномочий все равно сосредоточено в руках президента.

Впрочем, основная критика Адгура Ардзинбы оказалась направлена не столько против его политических конкурентов на выборах, сколько против экс-президента Аслана Бжании.

По утверждению господина Ардзинбы, в разгар прошлогодних протестов тогдашний президент намекал на существующие в республике антироссийские настроения, в то время как митинги были направлены исключительно против политики Бжании, угрожавшей суверенитету страны.

«Если говорить о привлечении крупных инвестиций, нужно привлекать их в те отрасли, в которых наши граждане пока не смогли реализовать успешные проекты. Например, в аграрный сектор, перерабатывающую или пищевую промышленность»,— пояснял политик. Для решения же острой проблемы с энергокризисом он пообещал в числе прочего восстановить три неработающие ГЭС в Галском районе.

Эти вопросы стали центральными на дебатах 11 февраля, в которых, помимо Адгура Ардзинба и Бадры Гунбы, участвовали остальные три кандидата: бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Большую часть времени политики обсуждали необходимость оптимизировать бюджет, создать благоприятные условия для бизнеса, провести административные реформы. Особых противоречий между кандидатами не возникло.

В числе 80 международных наблюдателей на выборах будут и представители Центризбиркома России. При этом, помимо 152 избирательных участков в Абхазии, откроются и два участка за рубежом - в Москве и Черкесске. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала о просьбах абхазских общественных организаций открыть дополнительные участки, но для этого требовались поправки к законодательству Абхазии, согласно которому избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее чем за 30 дней до дня голосования.

Лусине Баласян