Диагноз на СВО поставлен за взятку

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор бывшему начальнику мобильного медицинского отряда Владимиру Карпову, который признан виновным в получении взятки от военнослужащего. В 2022 году медик убедил пациента передать ему 1 млн руб., утверждая, что тот только так может рассчитывать на выплаты по ранению. В суде господин Карпов настаивал, что его действия следует квалифицировать по более мягкой статье «мошенничество». В итоге подсудимый был приговорен к штрафу за взятку и освобожден от наказания в связи с отбытием на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд освободил от наказания подполковника Владимира Карпова, начальника отделения майкопского филиала ФКУ «419-й ВГ» (Краснодарский военный госпиталь), ранее служившего в должности начальника мобильного медицинского отряда в зоне СВО. В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 2,5 млн руб. Владимир Карпов обжаловал приговор в окружном военном суде, но апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены судебного акта.

Таким образом, приговор вступил в силу, но в связи с отбытием осужденного в зону СВО с него снята обязанность выплачивать штраф.

В уголовном деле есть еще два фигуранта — военнослужащий (обвинялся в даче взятки) и военный врач (выступал посредником), оба освобождены от ответственности в связи с деятельным раскаянием.

Как стало известно “Ъ”, в 2022 году Владимир Карпов находился в командировке в зоне СВО, где его назначили начальником отдельного мобильного медицинского отряда. В этой медицинской части проходил лечение военнослужащий Ш., который во время боевых действий получил контузию. Как впоследствии установили сотрудники военного следственного отдела СКР по Краснодарскому гарнизону, при общении с пациентом у медика «возник умысел на присвоение средств военнослужащего путем вымогательства взятки».

Для этого офицер сообщил пациенту, что его диагноз якобы не дает права на получение выплат по ранению, но в случае передачи вознаграждения он готов оформить медицинские документы с гарантией выплаты, на что солдат согласился.

Затем Владимир Карпов попросил своего знакомого военного врача выступить посредником при передаче взятки, и тот согласился, не желая портить отношения с коллегой. После этого господин Карпов выдал солдату документы о ранении, на основании которых он в 2023 году получил 3 млн руб. Из этой суммы Владимиру Карпову через посредника был передан 1 млн руб.

В суде обвиняемый Карпов утверждал, что он якобы вводил пострадавшего в заблуждение, не имея возможности влиять на решение о начислении выплат. По этой причине военный медик просил переквалифицировать обвинение со взятки на менее тяжкое мошенничество (ст. 159 УК). Однако суд первой инстанции и апелляция сочли правильной квалификацию, установленную военным следствием. При назначении наказания Владимиру Карпову суд учел, что он отмечен медалями «За отвагу», Суворова и Луки Крымского. Обжаловать приговор в кассации он не стал.

Анна Перова, Краснодар