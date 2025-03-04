Биткойн ждет новостей

Крипторынок обвалился, несмотря на позитивный фон. Оптимизм инвесторов продлился меньше суток. Драйвером роста 3 марта стало сообщение президента США Дональда Трампа, который напомнил, что специальная рабочая группа в его администрации занимается созданием государственного крипторезерва. Участники рынка допустили, что теперь Минфин начнет покупать токены, и разогнали курс биткойна с $85 тыс. до $93 тыс. Впрочем, через несколько часов котировки вернулись к прежним значениям. Участники рынка объяснили, что президент США не сказал ничего нового, планы тратить бюджетные средства на покупку криптоактивов не подтверждены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Продолжится ли падение? И как администрация Трампа может на это повлиять? Эксперт финансовой платформы Bitbanker Владимир Зернов говорит, что государственный крипторезерв может стать главным драйвером для рынка: «Первый вариант — начать формировать фонд с помощью конфискованных криптовалют. Это можно сделать, скорее всего, довольно быстро. Второй — заключается в том, что США будут выпускать долговые обязательства, то есть брать взаймы с трежерис, как это они обычно делают, и на эти средства наполнять фонд. Это самый сложный с точки зрения реализации путь, потому что для этого нужно будет получить одобрение Конгресса. Но это самый лучший для рынка вариант, который вызовет наибольшее количество ралли в разнообразных криптовалютах.

Основная проблема для такого крупного покупателя, как США, в том случае, если они объявят, что станут приобретать такие активы, это так называемый front running. Все побегут покупать до них, и уже будет без разницы, сколько нужно было денег Америке для того, чтобы куда-то двинуть рынок, потому что все уже это сделают. Это будет настоящая гонка за криптовалютами, если они объявят какое-то конкретное число, сколько и когда они станут покупать. Поэтому это самый "бычий" сценарий для рынка из всех возможных».

Администрация Трампа призвала инвесторов дождаться 7 марта, когда в Белом доме пройдет первый так называемый криптосаммит, на котором участники рынка смогут задать вопрос регуляторам. Президент лично будет присутствовать на мероприятии, куда приглашены 25 крупнейших участников рынка. Их имена пока не раскрываются. Вряд ли в ближайшее время спрос на криптовалюты подскочит, рассуждает старший аналитик BestChangeru Никита Зуборев: «Это не стало новостью, то есть об этом было заявлено еще в предвыборных речах. Это в моменте сработавший инфоповод, но ничего более долгосрочного здесь не будет. Скорее всего, даже если эти фонды будут формироваться, то на это потребуется очень много времени.

То, что были названы какие-то конкретные криптовалюты, во-первых, еще не означает, что они действительно попадут в окончательный список. Во-вторых, не Дональд Трамп решает, из чего будет формироваться фонд.

Так что в ближайшие месяцы, возможно, рынок продолжит снижаться. Ведь если даже будет создаваться какой-то резервный фонд, то вряд ли активы для него станут покупать на текущих высоких уровнях цены, это как минимум было бы нелогично. Скорее всего, стоимость криптовалют будут искусственно как-то занижать, то есть возможны какие-то инфоповоды, скандалы, интриги, расследования».

Как пишет Bloomberg, если ожидания рынка не совпадут с реальностью, крупнейшие валюты снова могут упасть. Только на прошлой неделе биткойн торговался ниже $80 тыс. за монету. В январе цена была на 30% больше. Сейчас у рынка есть трудности, но они временные, заявил в эфире CNBC обозреватель Том Ли: «Что любопытно, в феврале не было ни одной негативной новости для биткойна, но он рухнул. Наш технический аналитик говорит, что это просто новая фаза торгового цикла, которая продлится где-то до конца марта. Но, как вы знаете, биткойн отыгрывает все потери в течение десяти дней. Мне кажется в, этом году он преодолеет планку в $150 тыс. за монету. Просто криптовалюту начинает держать все больше игроков, например, фонд Citadel, под управлением которого десятки миллионов долларов. Он всегда держался от этого рынка подальше, а теперь стал маркетмейкером. Кроме того, биткойн все чаще начинают принимать как средство платежа».

До сих пор единственный крипторезерв в распоряжении Белого дома — это конфискованные у преступников 200 тыс. биткойнов. Власти могут лишь продавать эти монеты. По нынешнему курсу резерв оценивается в $17 млрд. При этом дневной оборот на бирже примерно в четыре раза больше.

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Иван Якунин