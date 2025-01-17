В переводы добавляют блокировок

Россиянка продала цифровые доллары на криптобирже и попала в черный список Центробанка. Все кредитные организации заблокировали ее счета и карты, а также ограничили доступ в свои приложения, об этом пострадавшая рассказала изданию Т—Ж. По словам девушки, на платформе Bybit она нашла покупателя, которому отправила 1100 USDT в обмен на 100 тыс. руб. Деньги пришли на ее счет от третьего лица, некой Анастасии. Через несколько дней сотрудники Т-Банка сообщили, что Анастасия просит вернуть деньги, так как отправила их по ошибке. А после отказа сразу пять банков сообщили пострадавшей, что ее счета заблокированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Политика кредитных организаций в отношении платежей на карту от физлиц постоянно ужесточается, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Плотников и партнеры» Илья Плотников: «К данным операциям у банков повышенное внимание. Нередко случаются блокировки. Причина заключается в том, что в целом регулирование оборота цифровой валюты появилось у нас не так давно. В прошлом году это коснулось майнинга, сейчас использования во внешнеэкономических расчетах.

Банки относятся достаточно настороженно к операциям по купле-продаже. Наиболее популярная механика таких сделок заключается в совершении так называемых сделок P2P через криптобиржи, которые выступают в них посредником. Существуют еще и определенные мошеннические схемы, в частности, "треугольник", когда мошенник сообщает реквизиты, по которым нужно провести исполнение по сделке, а другой стороне — свои реквизиты. Это случаи, как в этой истории: средства за криптовалюту, которую продавала девушка, направили на третье лицо. И такие кейсы сейчас очень распространены».

Для удаления из черного списка необходимо подать заявление в ЦБ. По словам девушки, регулятор дважды ей отказал в этом, после чего она обратилась к юристам. На одной из консультаций ей посоветовали вернуть деньги третьей стороне, от которой пришла оплата за цифровые доллары. Пострадавшая перевела 100 тыс. руб., и через несколько дней банки разблокировали ей счета. При переводах, связанных с криптовалютой, риски будут существовать в любом случае, констатирует гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский:

«Если вы принимаете деньги от неизвестного лица на карту, и этот человек попадает по 115-ФЗ или по 161-ФЗ в черный список, то автоматически это происходит и с вами, и со всей сетью контактов, которая была с ним так или иначе связана. И не факт, что в банке, который принял эти деньги, вас разблокируют. Сейчас есть десятки сайтов, где по факту выставляется предложение от физического лица по продаже криптовалюты и собираются заявки от тех, кто хочет ее купить.

Нередко недобросовестные игроки такого рынка пользуются картами дропов. Они, как правило, работают до трех месяцев, и потом их блокируют. У комплаенса банка свои алгоритмы, которые совершенствуются каждый день. Если вы человека не знаете и пытаетесь что-то на что-то поменять, в случае, когда что-то пойдет не так, вы тоже рискуете быть заблокированным».

Летом Forbes писал, что россияне стали жаловаться на блокировки карт и счетов после 25 июля, когда вступили в силу поправки к 161-ФЗ. Они обязали банки возвращать клиентам все деньги, отправленные мошенникам, если получатель фигурирует в черном списке ЦБ.

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Даниил Бабкин