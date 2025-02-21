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Коммерсантъ FM
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Трансакциям добавляют прозрачности

Как новый сервис Финразведки изменит деятельность криптоинвесторов

Проверки криптоопераций от Финразведки заработают до конца года, об этом представители службы рассказали РБК. Смысл сервиса «Прозрачный блокчейн» в том, чтобы соотносить трансакции различных видов между банковскими счетами в цифровой валюте. При этом россияне сейчас не могут покупать криптовалюту напрямую на бирже. Так что для этого используют P2P-площадки, процесс предполагает перевод денег между физлицами с карты на карту. Именно в таких операциях власти и хотят разобраться.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, как это изменит жизнь криптоинвесторов, рассуждает партнер юридической компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «По идее, жизнь добросовестного участника криптовалютного оборота должна поменяться в лучшую сторону с момента введения сервиса. Сейчас многие банки по 115-ФЗ блокируют P2P-операции, потому что они не могут видеть всю цепочку происхождения средств. Банк видит физлиц, которые без коммерческих оснований перечисляют средства на чей-то счет. И для банка это высокий риск, поэтому они блокируют такие операции.

Если банк будет видеть всю цепочку, понимать происхождение криптовалюты, что она не участвует в приобретении незаконных наркотических средств, финансировании терроризма и так далее, то банк сможет проводить полноценный комплаенс и эти операции легко, как сейчас делают многие банки в Европе и США.

Правда, нет гарантий, что P2P-трансакции при таком сценарии выйдут из серой зоны. Возможен как раз обратный эффект. Если сейчас отдельные банки в России все-таки позволяют P2P-операциям обращаться на счетах, потому что в принципе 115-ФЗ не запрещает переводы между частными лицами. Это определенный риск, но это не стоп-фактор. Возможно, если банки будут понимать, что это криптовалютный оборот, и эти сервисы по проверке будут обязательными, кредитные организации, наоборот, скажут, мол, нет, это очень высокая категория риска, и полностью откажут в криптооперациях».

каковы перспективы разблокировки сервиса BestChange в РФ

Основатель сервиса по учету, контролю и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин убежден, что частные компании не будут заинтересованы в решении от Финразведки, но его могут применять государственные органы: «Речь идет о сопоставлении фиатных криптовалютных трансакций. Сделать это не так просто. И те данные, которые попадут в эту систему, и так уже будут в системах аналитики большинства банков, и это видно по тому, как начали жестко блокировать P2P-операции. Поэтому я не понимаю ни зачем это делать, ни будет ли это на самом деле работать.

Формулировки в пресс-релизе осторожные: "пилот", "попробовать", "необязательно". Решение остается экспериментальным, оно себя не проявило. Каждый год мы видим новый пресс-релиз, пока нет оснований полагать, что будет что-то другое. Рынок на сегодняшний момент данное решение не использует, оно не решает тех задач, которые рынок на него возлагает. Госсектор России и стран СНГ вполне может на это решение полагаться, потому что оно, во-первых, бесплатное, это принципиально важно. Во-вторых, так бывает, что государственные решения в какой-то степени обязательны».

На сентябрь прошлого года Центробанк оценивал остатки на криптокошельках россиян в 650 млрд руб. В то же время регулятор рекомендовал банкам обратить особенное внимание на переводы, связанные с покупкой цифровой валюты. В ЦБ считают, что зачастую эти платежи поступают на карты подставных лиц.

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Елизавета Скобцова

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