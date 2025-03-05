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Коммерсантъ FM
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ФСБ установит правила возмещения расходов за использование самоходных машин при КТО

ФСБ опубликовала проект постановления правительства, вводящий механизм возмещения расходов владельцам самоходных машин, которые используются силовиками в рамках режима КТО. Сейчас такой механизм существует только для владельцев транспортных средств, которые правоохранители могут использовать, например, для погони за преступником. В конце февраля Госдума приняла закон, согласно которому силовики могут использовать не только автомобили граждан, но и тракторы, сельхозтехнику, снегоходы, квадроциклы и т. п.

Опубликованный ФСБ проект меняет постановление правительства №278 от 2008 года. Сам механизм возмещения расходов не меняется, но его действие расширяется на владельцев самоходных машин. Владелец такой машины для получения средств должен будет подать заявление и необходимые документы в федеральные органы. Решение по заявлению принимается в течение месяца. В случае одобрения заявления денежные средства выплачиваются в течение десяти дней с момента решения комиссии.

Поправки к ч. 3 ст. 11 ФЗ «О противодействии терроризму» Госдума приняла 25 февраля, они вступили в силу 5 марта. Прошлая редакция предполагала, что должностные лица могут использовать транспорт граждан только для доставления нуждающихся в больницы и во время преследования подозреваемых в совершении теракта. Поправки добавили в перечень используемого транспорта самоходные машины, а в список ситуаций заменили на общую формулировку: для «обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Террористов остановят тракторами».

Полина Мотызлевская

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