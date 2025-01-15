Террористов остановят тракторами

Комитет по безопасности Госдумы рекомендовал парламенту принять поправки к закону «О противодействии терроризму», дающие право силовикам использовать принадлежащие гражданам и юрлицам самоходные машины — тракторы, бульдозеры, экскаваторы, вездеходы, квадроциклы и снегоходы — в рамках проведения контртеррористической операции (КТО). Сейчас для этих целей разрешено «одалживать» у населения лишь автомобили, мотоциклы, автобусы и грузовики. Для «решения поставленных задач» может понадобиться и тяжелая техника, пояснил “Ъ” соавтор поправок депутат Анатолий Выборный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одобренный комитетом Госдумы по безопасности и поддержанный правительством документ вносит изменения в закон «О противодействии терроризму». Сегодня силовые службы во время КТО могу воспользоваться принадлежащими гражданам автомобилями, автобусами, мотоциклами и грузовиками. Подобная мера применяется «в неотложных случаях» и «если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей», сказано в законе.

Группа депутатов от «Единой России» — Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и другие — предлагает разрешить использовать в борьбе с террористами еще и самоходные машины.

Под этот термин попадает спецтехника (в том числе сельскохозяйственная), которая регистрируется не в ГИБДД, а в органах Гостехнадзора. Согласно открытым данным Минсельхоза, сейчас на учете стоит более 3,1 млн различных самоходных машин и прицепов к ним.

«Для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом может потребоваться техника, рассчитанная не только для перевозки людей и груза, но и для тяжелых работ»,— пояснил “Ъ” господин Выборный. В качестве примера самоходных машин, которые могут понадобиться силовикам, депутат приводит тракторы и коммунальную технику. Де-юре под этот термин также попадают бульдозеры, экскаваторы, снегоходы, мотовездеходы, снегоболотоходы и квадроциклы.

«Наши бойцы жертвуют жизнями ради обеспечения безопасности граждан, и любая техника в угрожающей окружающим ситуации может способствовать решению поставленных задач, в том числе по обезвреживанию террористов и спасению раненых»,— пояснил Анатолий Выборный. По его мнению, на законодательном уровне необходимо установить, кто, как и когда может забирать технику, а также куда владелец сможет обратиться за возмещением расходов.

Такие правила, отметим, уже прописаны в постановлении правительства «О возмещении расходов, связанных с использованием при проведении контртеррористической операции транспортных средств, принадлежащих организациям или физическим лицам» от 2008 года. Владелец машины должен написать заявление в «федеральный орган исполнительной власти» (например, в полицию), приложив подтверждающие расходы документы. Заявление рассматривается месяц, затем издается ведомственный приказ о возмещении расходов.

Действующая редакция закона, отметим, описывает всего два случая, когда правоохранители имеют право забрать технику,— перевозка людей в больницу и преследование подозреваемых.

Поправки вводят общую формулировку «для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом» без указания целей, для которых может понадобиться машина или трактор.

В материалах к законопроекту не сказано о причинах изменения формулировки. Господин Выборный пояснений также не дал.

Иван Буранов