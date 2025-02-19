Apple представила iPhone 16e

Apple презентовала бюджетный смартфон iPhone 16e. Цены на смартфон начинаются от $599. Модели представлены в черном и белом цветах, смартфоны будут доступны со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ хранилища.

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Фото: Apple iPhone 16e

Фото: Apple

Модель пришла на смену iPhone SE 3, который был выпущен в 2022 году. У смартфона 8 ГБ оперативной памяти. Он работает на чипе Apple A18, который используют последние модели смартфонов Apple — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Гаджет укомплектован одной 48-мегапиксельной тыльной камерой. Телеобъектив поддерживает 2-кратный оптический зум и видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера обладает 12-мегапиксельным сенсором.

Смартфон поддерживает платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence. Она позволяет использовать более продвинутую версию голосового помощника Siri, а также пользоваться ИИ-инструментами для работы с текстами, фото и видео. Кроме того, iPhone 16e обладает модемным чипом C1, который был разработан Apple. Он обеспечивает сотовую связь 5G. Компания называет C1 самым энергоэффективным чипом из когда-либо встроенных в iPhone.

Apple не называет объем батареи смартфона, но утверждает, что у модели самое продолжительное время автономной работы среди 6,1-дюймовых iPhone.

Предзаказы на смартфоны начнутся в пятницу. Мировые продажи стартуют 28 февраля. В сентябре состоится премьера новых iPhone 17 и iPhone 17 Pro.