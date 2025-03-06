ТЭС откупится в рассрочку

По данным “Ъ”, «Татэнерго» просит энергорынок о двухлетней рассрочке, чтобы оплатить штраф в 1,1 млрд руб. за отказ от проекта модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2. Такое предложение впервые может быть одобрено «Советом рынка». Аналитики считают, что в случае предоставления рассрочки сумма штрафа должна быть больше, чем при единовременной выплате, иначе у компаний может снизиться стимул полностью выполнять обязательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «СО ЕЭС» Фото: АО «СО ЕЭС»

«Татэнерго» просит растянуть выплату штрафа за отказ от проекта модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 с марта 2025 года по февраль 2027 года. Это следует из материалов к заседанию наблюдательного совета «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 14 марта, с которыми ознакомился “Ъ”. В пояснительной записке к предложениям компания указывает, что, по предварительным расчетам регулятора, сумма штрафа составит 1,12 млрд руб.

Инициатива о выплате штрафа в рассрочку может быть одобрена «Советом рынка» впервые. Согласно нынешним правилам, в случае исключения оборудования из программы модернизации старых ТЭС, генерирующая компания единовременно выплачивает покупателям денежную сумму за отказ от поставки мощности. Объем выплаты определяется с понижающим коэффициентом относительно величины, определяемой в предусмотренном типовым договором порядке. Штраф для Нижнекамской ТЭЦ составит 45% от первоначальной величины.

В пояснительной записке «Татэнерго» указано, что объем штрафа превышает ежемесячную выручку ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и на его оплату будет потрачена вся выручка от продажи электроэнергии и мощности за четыре месяца. «Изъятие всех средств в течение четырех месяцев, начиная с марта 2025 года, повлечет за собой банкротство компании, что приведет к повышению цены для потребителей»,— поясняет компания. Отсутствие средств на закупку топлива, выплату заработной платы и финансирование ремонтных работ, говорится в записке, не позволит станции вырабатывать электроэнергию, что негативно повлияет на надежность энергоснабжения и приведет к неоплате штрафа.

В пояснительной записке «Совета рынка» указано, что рассрочка оплаты штрафа может привести к кассовым разрывам и убыткам гарантирующих поставщиков при трансляции приобретенной электроэнергии и мощности потребителям на розничном рынке. При этом ФАС может расценивать наличие в договоре о присоединении особых условий оплаты денежной суммы, применяемых в отношении конкретного участника оптового рынка, как дискриминационные и нарушающие права иных участников, следует из заключения регулятора. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Нижнекамская ТЭЦ-2 (195 МВт) принадлежит «Татнефти». В 2019 году включена в программу модернизации старых ТЭС вне общего конкурса — через ручной отбор правительственной комиссии. Модернизированный блок должен был начать поставку мощности в декабре 2024 года, но ввод перенесли на три года, а в итоге от проекта отказались. Он был исключен из программы модернизации распоряжением правительства РФ от 13 февраля этого года.

В материалах к правительственной комиссии (есть у “Ъ”) отказ от модернизации Нижнекамской ТЭЦ-2 объяснялся удорожанием оборудования и строительно-монтажных работ более чем на 50%. Стоимость проекта также дополнительно возросла на 40% из-за переноса срока ввода на три года и необходимости привлечения заемного капитала по ставкам, превышающим 25% годовых, что «делает проект заведомо убыточным и нереализуемым». В «Татэнерго» не ответили на запрос “Ъ”.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что принятие предложения о рассрочке позволит компании в более «комфортном» режиме выплатить эту сумму и избежать негативных финансовых последствий.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что сумма рассрочки по штрафу должна быть больше, чем единовременная денежная выплата. По его словам, при включении объектов в программу модернизации старых ТЭС генкомпании идут на риски, которые учитываются в ставке доходности. Возможность выплаты штрафа в рассрочку без увеличения суммы не стимулирует выполнять свои обязательства в полном объеме, указывает он.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел