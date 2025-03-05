В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку медработникам в небольших городах

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил правительству ввести льготную ипотеку для медицинских работников из небольших городов и сел. Парламентарий выложил фрагмент своего выступления на правительственном часе в Госдуме в Telegram-канале. Обсуждение было посвящено теме кадрового обеспечения медицинских и образовательных работников.

Господин Леонов отметил и пониженную мотивацию студентов региональных медвузов работать по профессии. «Необходимо применять индивидуальный подход к абитуриентам со стороны региональной и местной власти по заключению целевых договоров»,— добавил он.

Кроме того, Сергей Леонов обратил внимание на повышение зарплат для преподавателей образовательных медучреждений и предложил отменить запрет на проверку частных клиник. По его словам, необходимо призвать медицинские организации любой формы собственности подавать данные в Единую государственную систему в сфере здравоохранения, а также вносить сведения о сотрудниках в федеральный регистр медработников. «Сейчас федеральный регистр неполный, это нужно исправлять»,— подчеркнул парламентарий.

В середине февраля Госдума уже обращалась к правительству с просьбой ввести льготную ипотеку для учителей. При утверждении процентная ставка может составить 12% годовых.

Об условиях ипотечного кредитования в РФ — в материале «Ъ» «Ипотека дешевеет у крупнейших».