Аренду квартир перенесли на майские

Впервые за десять лет в России упал интерес к бронированию в конце февраля — начале марта арендного жилья и отелей. Туриндустрию подвел перенос на май дополнительных к 23 февраля и 8 марта выходных. Отсутствие традиционного скачка спроса сдерживает и рост стоимости размещения, приводя к сокращению доходов участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спрос на краткосрочную аренду квартир в России в период весенних праздников (20 февраля — 10 марта) сократился на 10% год к году, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Это продиктовано отсутствием в этом году дополнительных выходных, приуроченных к 23 февраля и 8 марта, поясняет эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Бобровская. Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин зафиксировал снижение спроса на краткосрочную аренду на 10–15% на даты весенних праздников.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин поясняет, что этот тренд характерен для туристического рынка в целом. Объем бронирований на даты вокруг 23 февраля и 8 марта в этом году на 20% отстает от показателей прошлого года. «Спрос соответствует значениям обычных выходных»,— поясняет он. Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании CMWP Марина Смирнова говорит, что количество отельных бронирований на весенние праздники в России за год сократилось на 13–15%. Обычно, по ее словам, эти даты обеспечивают рост загрузки на 10–30% к обычным выходным.

Производственный календарь 2025 года не предусматривает дополнительных выходных на 23 февраля и 8 марта впервые как минимум с 2016 года. Это продиктовано в том числе более длительными выходными в мае, когда нерабочими будут периоды с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Самое выраженное снижение спроса на 20 февраля — 10 марта в «ЦИАН.Аналитике» зафиксировали в Анапе — на 73% год к году, Геленджике — на 47% и Сочи — на 46%. В Москве и Санкт-Петербурге показатели сократились на 28% и 27% соответственно. Сергей Ромашкин поясняет, что для краткосрочных поездок туристы обычно выбирают города, расположенные неподалеку либо с удобной логистикой. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что на Москву пришлось 23,4% от всех бронирований на 20 февраля — 10 марта этого года, на Санкт-Петербург — 14,7%, на Сочи — 10,7%. Часть городов на весенние праздники показали рост спроса. Речь идет о тех, что мало ассоциируются с туристическими поездками либо восстанавливаются после спада. Так, спрос на краткосрочную аренду в Перми на период 20 февраля — 10 марта вырос на 25% год к году, в Севастополе — на 31%, отмечают в «ЦИАН.Аналитике».

Города с самым заметным снижением спроса на краткосрочную аренду 20 февраля — 10 марта 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Снижение спроса (% год к году) Стоимость ночи (тыс. руб.) Наценка в период праздников* в 2024 году (%) Наценка в период праздников* в 2025 году (%) Анапа 73 3,1 2 0 Геленджик 47 4,7 4 3 Сочи 46 4,2 5 1 Махачкала 33 2,9 2 1 Новороссийск 29 3,1 4 2 Москва 28 5 4 2 Санкт-Петербург 27 3,9 7 5 Воронеж 23 2,9 3 1 Ростов-на-Дону 20 3,1 1 1 Казань 19 3,8 11 4 В среднем по выборке из 32 городов 10 3,4 5 2 Открыть в новом окне *Относительно обычных дней месяца. Источник: «ЦИАН.Аналитика».

Отсутствие сезонного роста спроса приводит к сокращению выручки отельеров, констатирует Марина Смирнова. Средствам размещения не удалось существенно скорректировать стоимость размещения. Согласно «Яндекс Путешествиям», средняя стоимость забронированной ночи в России на период 20 февраля — 8 марта составила 6,6 тыс. руб., увеличившись на 10% год к году. Это изменение отражает инфляционный рост. Согласно Росстату, годовая инфляция в России в январе составила 9,92%.

В «ЦИАН.Аналитике» обращают внимание на сокращение наценок на рынке краткосрочной аренды. Если в прошлом году квартиры на время весенних праздников стоили в среднем на 5% дороже, чем в соседние даты, то в этом году прирост составил лишь 2%. В некоторых городах, например Анапе, цены в принципе не корректировались. В «Суточно.ру» отмечают, что средняя стоимость краткосрочной аренды квартир на весенние праздники в России составила 4 тыс. руб. за ночь, прибавив 5,3% год к году.

Падение продаж в период весенних праздников вряд ли окажет негативный эффект на весь гостиничный рынок по итогам года. Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что 55% от общего объема туристических бронирований формируют три летних месяца. Совокупная доля февраля и марта, по его словам, составляет около 10%. В «Туту» рассчитывают, что объем рынка краткосрочной аренды в этом году в целом вырастет на 18–24% к прошлому. Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отмечает, что выпавший объем продаж может быть компенсирован дополнительными выходными на майские праздники, но лишь частично. Востребованные направления поездок в эти периоды могут различаться, говорит он.

София Мешкова, Александра Мерцалова