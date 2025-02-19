Арендаторы готовы к переезду

Цены на долгосрочную аренду жилья медленно снижаются. За месяц однокомнатные квартиры на основных региональных рынках России подешевели на 1%. Это связано с выраженным увеличением предложения инвестиционных квартир и сезонными факторами. Спрос со стороны потенциальных арендаторов растет не так уверенно, и некоторые из них сейчас принимают решение переехать, выбрав более удачный вариант заселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 ключевых региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале февраля составила 31,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 44,3 тыс. руб., подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За месяц значения снизились на 1% и 0,3% соответственно. В «Этажах» отмечают рост стоимости однокомнатных квартир в городах-миллионниках на 0,5% к середине января, до 32,5 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные квартиры, по данным агентства, при этом подешевели на 0,7%, до 39,7 тыс. руб. в месяц.

В «Яндекс Аренде» медианную стоимость арендного лота всех типов комнатности в российских городах-миллионниках в феврале оценивают в 35 тыс. руб. в месяц. За месяц значение снизилось на 3%. В «Авито Недвижимости» констатируют, что арендное жилье в России в целом в начале февраля стоило 30 тыс. руб.— на 6% меньше, чем в январе.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов связывает общую тенденцию к снижению стоимости аренды с прекращением выраженного роста заработных плат и активизацией спроса на покупку жилья. «На первичном и вторичном рынках число сделок в декабре и январе оказалось выше прогнозов»,— рассказывает он. По сравнению с сентябрьскими максимумами аренда, по словам эксперта, подешевела на 15%. Предложение растет, и бюджетные лоты сдаются медленнее, констатируют в «Яндекс Аренде». Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова не исключает, что частично стоимость аренды квартир удерживается на высоком уровне за счет инерции. Стимулов для реального роста, по ее мнению, на рынке сейчас нет.

Локальная динамика

Наиболее выраженный рост средней стоимости аренды однокомнатных квартир среди городов-миллионников за последний месяц в «ЦИАН.Аналитике» зафиксировали в Омске. Показатель вырос на 4%, до 24,3 тыс. руб. в месяц. В Волгограде снижение составило 3,7%, до 23,4 тыс. руб. в месяц. В «Этажах» отмечают снижение на 4,5% к январю средней стоимости однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге — до 42,8 тыс. руб. в месяц. В Красноярске аналитики отметили рост среднего значения на 3,3%, до 29,5 тыс. руб. в месяц.

В Москве, согласно «ЦИАН.Аналитике», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в середине февраля составила 67,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 107,2 тыс. руб. К январю значения снизились на 2,2% и 3,1% соответственно. Заместитель директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова констатирует, что с начала года объем предложения на рынке увеличился на 48% за счет завершения периода затишья после праздников, выхода на рынок инвестиционных лотов и квартир, которые не удалось реализовать на вторичном рынке. У арендаторов есть возможность выбора, но собственники стараются держать цены, констатирует она. В некоторых случаях, по словам эксперта, владельцы жилья готовы на дисконт в пределах 5–7% к пиковым значениям осени.

Рост экспозиции

Время экспозиции арендных квартир в России, по словам Ольги Павлиновой, по сравнению с февралем 2024 года увеличилось на 25–30%. Эксперт считает, что арендаторы могут пользоваться растущим объемом предложения, добиваясь снижения цен. «На рынке сейчас довольно много соискателей, которые не нуждаются в срочном жилье, а выбирают для себя более комфортные и доступные варианты взамен квартир, которые сняли осенью»,— поясняет она.

По данным «ЦИАН.Аналитики», по сравнению с ноябрем, когда сезонный спрос достиг пика, объем предложения квартир в долгосрочную аренду на основных региональных рынках увеличился на 23%. Квартиры в недавно сданных жилых комплексах при этом, по подсчетам компании, сейчас составляют 30% лотов на рынке. Такие предложения, как правило, стоят дороже. Это, по словам госпожи Поляковой, также оказывает давление на средние цены.

Хотя господин Попов, напротив, обращает внимание на растущий спрос и стоимость лотов на окраинах, в устаревшем жилом фонде. Такие квартиры, по его словам, в целом востребованы как бюджетные варианты. Вторым фактором выступает ужесточение миграционного регулирования. «Заниматься более рискованными сделками собственники готовы, лишь увеличивая премию к рынку»,— рассуждает эксперт.

Колебания арендаторов

Спрос показывает менее выраженный рост. Алексей Попов отмечает, что в первой половине февраля активность потенциальных арендаторов на ЦИАНе была на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. К концу 2024 года в «Яндекс Аренде» фиксировали рост просмотров объявлений в городах-миллионниках на 8,4% за месяц. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев говорит об увеличении интереса на 17%.

Господин Каменев не исключает, что спрос частично стимулирует снижение цен на съемное жилье. Хотя в «Яндекс Аренде» отмечают, что рынок съемного жилья остается под давлением сезонных факторов: спад во время новогодних каникул сменился восстановлением активности.

Ольга Павлинова ждет, что без давления внешних факторов активность потенциальных арендаторов будет оставаться сдержанной до сезонного скачка во второй половине лета. Средние ставки аренды, согласно ее прогнозам, пока зафиксируются на достигнутом уровне. Господин Попов отмечает, что в целом в феврале—марте цены на вторичном рынке редко показывают выраженные колебания. Он ждет сохранения тенденции к медленному снижению средних ставок.

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Александра Мерцалова