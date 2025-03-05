Росимущество подключается к сделке

Владелец сети отелей Azimut Александр Клячин выкупит свои активы у Росимущества. Они раньше принадлежали его компании KR Properties, однако в конце 2023 года отошли государству. Новым владельцем станет компания «КР плюс», следует из распоряжения правительства. В документе указано, что это предложение Минфина, согласованное с Росимуществом. Первыми о грядущей сделке узнали «Ведомости». По данным издания, Александр Клячин создал «КР плюс» совместно со Сбербанком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Активы миллиардера обратили в доход государства из-за дела против компании «Русь-Ойл», принадлежащей структурам бизнесмена Алексея Хотина. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Александр Клячин основал компанию KR Properties в 2001 году. Девелопер занимался строительством офисов, апартаментов и элитного жилья. В его портфеле были гостиничная сеть Azimut, деловые кварталы «Красная Роза», «Рассвет» и «Даниловская мануфактура», жилые комплексы в Столярном переулке и на Кузнецком мосту, а также несколько бизнес-центров. Часть этих активов в конце 2023 года отошла Росимуществу. За несколько месяцев до этого Клячина признали соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов. Всего было два требования: взыскать около 200 млрд руб. ущерба, причиненного бюджету, и обратить в доход государства акции или доли более 150 компаний группы. В частности, под это подпал гостиничный холдинг Azimut, но его Клячину удалось сохранить. Представитель бизнесмена говорил «Ведомостям», что тот никогда не был бенефициаром компании «Русь-Ойл». Сумму активов, которые вернутся Клячину, собеседники издания оценивают в 70-80 млрд руб.

Как следует из распоряжения правительства, активы продаются с целью создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка и технологического развития экономики. Причем объекты отойдут компании «КР плюс» без проведения торгов. Однако по общему правилу их обычно реализуют на аукционе, отметил адвокат, управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков: «Если имущество обращается в доход государства, а изначально исковое заявление было основано на неуплате налогов, то, как правило, структура взаимодействия по таким искам происходит следующим образом: обращается взыскание на имущество, оно реализуется, а денежные средства, вырученные от реализации данного актива, поступают, соответственно, в доход государства.

Если же государство получает это имущество прямо в собственность, как правило, оно поступает в ведение Росимущества, и Росимущество уже осуществляет управление данными объектами и вправе принимать решения в том числе о их реализации в случае необходимости. Но тогда должна пройти определенная процедура, связанная с аукционами до наибольшей стоимости. То есть реализация имущества государством осуществляется с целью максимального привлечения денежных средств».

Случаи, когда активы возвращаются первоначальному собственнику, происходят редко, но тренд, вероятно, меняется, говорит советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов. По его словам, решение выглядит объяснимым: «Прямая передача обратно тому лицу, у которого имущество было изъято, это сейчас единичные случаи, но, возможно, это станет тенденцией. Во-первых, у нас санкционный режим, необходимо скорейшее и более эффективное использование этого имущества. Возможно, с учетом этих условий, есть прямое решение правительства о передаче активов обратно на каких-то условиях, может быть, это временное владение, аренда, целевое выполнение показателей. Или за деньги, чтобы бывший собственник, с учетом того что он лучше знает особенности этого имущества, продолжил его эффективную эксплуатацию.

Будет, безусловно, оценка стоимости этих активов. Она будет производиться, скорее всего, в закрытом режиме, но отбор оценщиков, компаний, которые это будут делать,— это конкурсные процедуры. Скорее всего, речь пойдет о каких-то крупных известных игроках, которые аккредитованы при соответствующих госорганах, например, при Росимуществе либо при правительственной комиссии, которая дает разрешения на совершение сделок с иностранцами, либо еще какая-то структура. И кто-то из этих оценщиков будет находить объективную стоимость».

В 2023 году Александр Клячин вошел в сотню рейтинга российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние превышало $1 млрд. Арендный доход объектов KR Properties, по подсчетам издания, мог составлять $430 млн в год.

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Елена Иванова