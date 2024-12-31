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Коммерсантъ FM
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С AB InBev Efes управятся «Вместе»

К кому и почему перешли активы компании в России

Президент Владимир Путин передал производителя пива Bud и «Клинское» во временное управление. AB InBev Efes была последней из трех крупнейших пивоваренных компаний в России, которой управлял иностранный бизнес. Ранее ее совладелец из Турции пытался выкупить остальную часть у бельгийского партнера. Предприятие также владеет брендами Hoegaarden, «Жигулевское» и «Старый мельник». В России у него было 11 заводов и три солодовенных комплекса. Как следует из президентского указа, активы переходят группе компаний «Вместе». По данным из открытых источников, она принадлежит Николаю Тюрникову, который был гендиректором компании «Главстрахконтроль» и президентом Ассоциации защиты страхователей. Обе организации сейчас ликвидированы.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Процесс передачи подобного бизнеса уже отлажен, отметил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Процедура уже более или менее понятна, поскольку это не первый случай, и сейчас все-таки не 2022 год. Соответственно, нельзя сказать, что могут быть какие-то непреодолимые сложности и корпоративные вопросы. Возможны некие шероховатости, но это все как-то будет решено. Насколько сложно будет забирать, зависит от того, насколько нынешние владельцы готовы были отдавать активы, какие они препятствия, возможно, воздвигли. Carlsberg не то чтобы прямо постарался, но, в общем, не хотел отдавать бизнес и принял ряд мер. Государство в ответ максимально жестко действовало: там и люди в изоляторе сидят, и на международный уровень это все вышло.

В этом плане история с "Балтикой", возможно, научила иностранных владельцев, что ты можешь юридические препоны какие-то строить, но это вовсе не значит, что актив не заберут.

При этом совершенно очевидно, что Efes — это турецкая компания. По тому, что сейчас происходит в Сирии и с Азербайджаном, мы видим, что Анкара как геополитический игрок делает какие-то шаги, а Россия — ответные ходы».

Как Carlsberg вынесло из «Балтики»

Летом 2024-го турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes собиралась купить долю бельгийской AB InBev в их совместном бизнесе в России — AB InBev Efes. Но получила уведомление об отказе властей одобрить сделку. Решение о передаче пивоваренных предприятий группе компаний «Вместе» может свидетельствовать об охлаждении отношений между турецким бизнесом и правительством России, предположил гендиректор агентства Infoline Иван Федяков: «InBev Efes являлась лидером рынка пивоварения в России, она имела наибольшие объемы продаж в этом сегменте. Это бельгийско-турецкая компания. Раньше это были две отдельные структуры, которые в 2018 году слились в одну.

Но место турецкого бизнеса достаточно значимо. Более того, в этом году была попытка одного из турецких инвесторов выкупить активы этой компании в России. Думаю, что это было отчасти продиктовано желанием Efes сохранить свою часть инвестиций, которая была сделана в Россию за последние несколько десятилетий. Эти переговоры шли и в какой-то момент даже могли увенчаться успехом, но, как мы видим, решение принято радикально другое.

Компания фактически национализирована, многомиллиардный бизнес на текущий момент передан в управление. А что значит в управление? Это значит во многом подарен.

Соответственно, как бы и турецкий бизнес постепенно становится, как это теперь принято говорить, по какой-то причине недружественным по отношению к правительству Российской Федерации, раз они не смогли найти компромисс в решении столь непростого, но важного для их имущества вопроса».

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Объявление о временном управлении такой крупной компанией 30 декабря тоже показательно, отметил член президиума «Опоры России», член правления Национального союза производителей пива и напитков Алексей Небольсин: «Очевидно, это сделано с неким умыслом. Есть версия, что основных бенефициаров пивоваренного производства хотят сделать исключительно российскими.

Понятно, что шел какой-то переговорный процесс, и, видимо, это такой мотивирующий укол: либо вы договариваетесь, либо все будет так.

Группу "Вместе" никто на пивном рынке не знает. Она создана год назад, уставной капитал — 100 тыс. руб. Они нигде не замечена. Одно дело, если бы активы передали Росимуществу или бы президентом компании стал один из известных в пивоваренном сегменте людей, которые знают в этом толк. И, конечно, дата — 30 декабря — говорит о чем-то, надо читать между строк. Сейчас реальных покупателей на сам InBev нет, потому что сейчас идет раздел "Балтики", плюс нескольких заводов. Кроме того, будет вопрос решаться по "Трехсосенскому"».

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В 2024 году компания InBev Efes заняла 21 место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. По оценкам аудиторских компаний, в 2023-м стоимость предприятия достигла $1,3 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова, Ольга Крупеник, Яна Лубнина

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