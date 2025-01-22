Azimut примеряется к Израилю

Крупнейшая в России сеть отелей — Azimut — выходит на рынок Израиля. Две гостиницы на 120 номеров каждая откроются в Тель-Авиве и Иерусалиме, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Максим Бродовский. По его словам, первый объект планируют запустить уже к середине этого года. Сумма инвестиций не раскрывается. Израиль еще несколько лет назад считался одним из самых востребованных направлений для бизнес-туризма. В 2022-м, когда многие страны стали для россиян закрываться, в Тель-Авив, наоборот, число командированных выросло в восемь раз, писал “Ъ”. А за прошлый год страна откатилась на 61-е место по количеству ночей, которые бронировали бизнесмены, подсчитало агентство «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Василий Лебедев, Коммерсантъ

Сейчас время для выхода на рынок Израиля кажется не самым подходящим, но, видимо, владельцы Azimut верят в его потенциал, говорит исполнительный директор ассоциации «Независимый гостиничный альянс» Андрей Михайлец: «Несмотря ни на что эта сеть позиционируется как компания, которая интересуется объектами в разных странах. В основном в портфеле у них бизнес- и конгресс-отели, может быть, с этим связано такое решение. Исторически так складывается, что там есть капитал, активы, инвесторы и поездки, цель которых — обслуживание этих активов. С этой точки зрения выбор локации интересный».

Проект в Израиле предусматривает несколько сценариев приема гостей. Помимо бизнесменов, это еще и те, кто приезжает в рамках религиозных туров. Паломнический туризм — это довольно сложная ниша, в которой никто из российских отельеров пока не преуспел, отметил председатель комитета по гостиничному бизнесу московской «Деловой России» Дмитрий Шлопак: «В принципе 98% отелей Azimut всегда были ориентированы на событийно-конгрессно-бизнесового клиента, то есть это в основном те, кто приезжает в командировку, в меньшей степени — люди, которые просто останавливаются отдохнуть в гостинице. Поэтому проект затрагивает ровно ту нишу, в которой они себя чувствуют максимально комфортно.

Религиозный туризм сильно развивается, и Израиль — это такое направление, которое многие выбирают. Понятно, что паломники туда ездят часто. Было у нас несколько попыток делать что-то подобное на территории России, в частности, в Калининграде. Речь шла о кошерных отелях именно для возможности туда заселяться правоверным иудеям, но как-то не довелось. Это очень много ограничений, там много различных историй. Но это действительно очень технологически сложная конструкция.

Если это все-таки рассчитано на нового рода паломников, представителей разных религий, то будет немножко попроще: это вопрос меню, это, возможно, какие-то молельные комнаты».

В 2023 году сети Azimut пришлось выйти из всех своих европейских проектов, их было 20 в Австрии, Германии и Чехии. Компания сосредоточилась на наращивании бизнеса внутри России, но теперь снова смотрит на заграничные объекты. Кроме Израиля, разрабатываются и другие страны Ближнего Востока. Также в портфеле впервые появились объекты в странах СНГ. В ближайшие годы и другие гостиничные операторы начнут экспансию на международный рынок. Владельцы будут привлекать их для наращивания турпотока из России, полагает совладелец управляющей гостиничной компании ZONT Hotel Group Александр Гендельсман:

«Надо отметить, что российские сети и пионер нашей отрасли — Azimut, как первый осознанный гостиничный бренд в РФ, делают какие-то семимильные шаги, даже за границей мы уже чего-то стоим. У нас достаточно опыта, чтобы совершенно спокойно работать на других рынках, кроме отечественного. Любой собственник объекта привлекает отельера не только для того, чтобы он занимался операционной деятельностью, но и для того, чтобы он так или иначе создавал поток, организовывал продажи. Отельер должен уметь привести за собой хороший объем гостей и наладить продажу номеров, в этом смысл его работы.

Так что пока наши игроки смотрят на те направления, где они могут увеличить количество именно российских гостей, в частности, курортные, которые сейчас популярны среди граждан РФ. Я знаю, что были мысли о заходе на Мальдивы, Сейшелы, Куба сейчас активизируется».

При этом для россиян Израиль никогда не был массовым направлением из-за дороговизны, отмечают в Ассоциации туроператоров. За прошлый год, по данным местного министерства туризма, страну посетили 72 тыс. россиян. По сравнению с 2023-м, поток упал практически вдвое. Сейчас туда в основном едут вне групповых туров с частными целями, к родственникам или на лечение. Святые места туристы также посещают самостоятельно либо организуют поездки через специализированные паломнические центры.

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Светлана Белова