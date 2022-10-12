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Коммерсантъ FM
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Кухни заутвариваются

На рынок товаров для домашней готовки выходят новые игроки

Дефицит современных магазинов товаров с кухонной утварью на фоне ухода западных сетей стимулирует новых игроков осваивать этот сегмент. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил запустить бренд Ivlev Chef Home BY Kitchen, под которым уже открылся первый магазин в Москве. Но выход на региональные рынки, которые планирует осваивать новая сеть, может сопровождаться определенными сложностями, предупреждают эксперты. Для этого необходимо выстроить эффективную логистику, что трудно сделать новичкам в ритейле.

Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ

Фото: Диана Харатян, Коммерсантъ

О запуске розничной сети товаров для дома Ivlev Chef Home BY Kitchen — совместного проекта шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева и производителя посуды и текстиля для дома BY — “Ъ” сообщил представитель компании. Первый монобрендовый магазин площадью 200 кв. м открылся на месте бывшей торговой точки Zara Men в московском торговом центре «Афимолл».

В планах бренда открыть до конца этого года еще две розничные точки в Москве. Его создатели также рассматривают развитие бизнеса в регионах. Представитель проекта отмечает, что товары бренда также доступны на маркетплейсах.

На российском рынке наблюдается дефицит качественных и современных магазинов товаров для дома, а ассортимент в имеющихся торговых сетях зачастую нацелен на текстиль и домашнюю одежду, а не на посуду, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Евгения Хакбердиева. Из ритейлеров, сосредоточенных на продаже кухонной утвари, сегодня активно развивается сеть Kuchenland, открывшая в августе—сентябре пять магазинов в региональных торговых центрах. Также в «Афимолле» на месте Stradivarius появился сетевой магазин кухонной утвари Williams Et Oliver, а немецкий бренд посуды Gipfel стал активнее открывать магазины формата Gipfel home, поясняет госпожа Хакбердиева.

Интерес к развитию сегмента товаров для дома, включая кухонную утварь, растет и со стороны fashion-ритейлеров. Как сообщал ранее “Ъ”, планы по выходу на этот рынок в 2023 году есть, например, у российского бренда Lime и у «Стокманна».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что ускоренное развитие онлайн-продаж может стать препятствием для масштабирования проекта в регионах. По оценке эксперта, инвестиции в открытие одной торговой точки составят не менее 10 млн руб. При этом запуск нескольких флагманских магазинов в крупных столичных торговых центрах может обеспечить дополнительный трафик для бренда в онлайн-каналах, считает Михаил Бурмистров.

По мнению директора, руководителя направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежды Цветковой, скорость регионального развития будет зависеть и от возможности выстроить эффективную логистику, особенно в городах Сибири и Дальнего Востока. Немаловажным фактором станет и ценовая политика бренда, так как жители регионов более чувствительны к высоким ценам, говорит эксперт. Средний чек в магазине Ivlev Chef Home BY Kitchen, по подсчетам представителя проекта, составит около 5 тыс. руб.

Традиционно при региональной экспансии бренды ориентируются на города-миллионники, такие как Казань, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, отмечает госпожа Цветкова. По мнению Михаила Бурмистрова, эффективной стратегией для развития в регионах мог бы стать запуск франшизы.

Спрос на базовые товары для кухни и дома сохраняется, однако сегодня покупатель хочет получить высокое качество продукции по более дешевой цене, отмечает Евгения Хакбердиева. В то же время, по словам эксперта, развитие сегмента тормозит санкционное давление. Производителям и ритейлерам приходится пересматривать ассортимент и логические цепочки, искать альтернативных поставщиков, чтобы не допустить роста цен на товары.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова

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