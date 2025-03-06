Некому класть кирпичи

В стройиндустрии усиливается дефицит кадров, в частности рабочих специальностей. Ушедшей зимой спрос на специалистов в отрасли вырос более чем вдвое. Этому способствовали рост объемов текущего строительства, а также отток мигрантов и переток кадров в другие отрасли. В ближайшее время потребность в трудовых ресурсах может снизиться из-за сокращения объемов запуска застройщиками новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Зимой 2024–2025 годов спрос на кадры в стройиндустрии по всей России вырос в 2,36 раза, отмечено в исследовании «Авито Работы», с которым ознакомился “Ъ”. Наиболее активно застройщики искали плиточников и отделочников: спрос на них вырос в 3,5 раза, на штукатуров и каменщиков — в 3,3 раза, на кровельщиков — почти в 3 раза, на арматурщиков — на 82%, бетонщиков и монтажников — на 59%, уточнили в сервисе.

Росту спроса кадров рабочих специальностей способствует увеличение числа строительных проектов, констатирует управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе этого года объем текущего строительства жилья по всей России достигал 113 млн кв. м, в то время как годом ранее был на уровне 105 млн кв. м. В конце декабря 2024-го нехватка рабочей силы в строительстве составляла 200–400 тыс. человек, оценивал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работает около 11 млн человек.

Марат Хуснуллин, вице-премьер, в интервью РБК, 20 декабря 2024 года: «У нас рост объемов стройки был непропорционален повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров».

Уже не менее трех лет популярно жилье с готовой отделкой, что, в свою очередь, сформировало высокий спрос на специалистов в области отделочных работ, дизайна, отмечает коммерческий директор курорта «Лучи» Ольга Нарт. В январе доля объема предложения с чистовой отделкой в московских новостройках массового сегмента составила 54,4%, с отделкой white box — 16,8%, подсчитали в «Метриуме».

Учебных заведений, которые готовят маляров, штукатуров, каменщиков и арматурщиков, становится все меньше, говорит главный специалист по персоналу ГК «БЭЛ Девелопмент» Жанна Кривенко. Кроме того, наблюдается отток кадров рабочих специальностей в другие отрасли, отмечает президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев. Часть кадров все чаще переходит работать таксистами и курьерами, что гарантирует почти такие же высокие доходы, но чуть более комфортные условия труда, подтверждает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Директор по персоналу «Главстрой Регионов» Марина Зимина также напоминает про снижение притока рабочей силы из ближнего зарубежья.

Ужесточающаяся миграционная политика усугубляет эту проблему, соглашается Станислав Ахмедзянов. По оценкам аналитиков «Мигрант Сервиса», в 2024 году Россию покинули около 1 млн мигрантов из числа граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Глава Минэкономики Максим Решетников считает, что России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов из новых стран, приводя в пример Мьянму, с властями которой сейчас обсуждается этот вопрос.

Компании вынуждены конкурировать за персонал, что приводит к росту заработных плат, отмечает HR-директор Level Group Валентина Романова. Минувшей зимой зарплата плиточников в целом по России выросла на 82% год к году, до 134,4 тыс. руб. в месяц, отделочников и штукатуров — на 59%, до 120,7 тыс. руб. и 112,6 тыс. руб. соответственно, каменщиков — на 49%, до 120,3 тыс. руб., кровельщиков — на 43%, до 84,6 тыс. руб., уточнили в «Авито Работе».

В ближайшие два-три года ситуация вряд ли изменится кардинально, так как рынок требует значительных объемов квалифицированной рабочей силы, считает директор по персоналу Effect Development Елена Ибрагимова. Хотя, возражает Ольга Нарт, ведущие компании сокращают объемы вывода новых объектов на рынок, что приводит к тому, что после завершения текущих строительных проектов и при отсутствии активного старта новых потребность в большом объеме сотрудников снизится и рынок вернется к балансу. Это уже коснулось рынка жилья. По подсчетам «Дом.РФ», в январе текущего года застройщики запустили строительство 2 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 13% меньше год к году.

Дарья Андрианова