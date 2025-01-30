Гадание по рукам

К 2030 году потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 млн человек, такую оценку из кадрового прогноза впервые представил Минтруд. Как разъяснил в среду глава ведомства Антон Котяков, наибольшим спросом будут пользоваться представители рабочих специальностей: механики, строители, слесари, электромонтажники. Потребность в навыках выпускников вузов — лишь треть от общей. Минтруд обещает, что совместно с Миннауки на основе кадрового прогноза вскоре начнут формироваться контрольные цифры приема в колледжи и вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовленный Минтрудом кадровый прогноз призван высветить реальную потребность экономики в работниках (на фото — глава ведомства Антон Котяков)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Подготовленный Минтрудом кадровый прогноз призван высветить реальную потребность экономики в работниках (на фото — глава ведомства Антон Котяков)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До 2030 года основной спрос работодателей на рынке труда придется на специалистов со средним образованием, сообщил в среду в ходе «правительственного часа» в Совете федерации глава Минтруда Антон Котяков, представляя сенаторам первые данные из готовящегося ведомством кадрового прогноза.

Поясним, что составить такой пятилетний ориентир кадровых потребностей экономики Владимир Путин поручил правительству еще в сентябре 2023 года. Предполагается, что на основе этих данных правительство будет рассчитывать потребность в подготовке кадров со средним и высшим профессиональным образованием. Кроме того, прогноз будет учтен при формировании перечня мероприятий запущенного с 2025 года нового национального проекта «Кадры».

«В перспективе ближайших пяти лет две трети потребности рынка труда — это люди со средним профессиональным образованием. Треть составляют специалисты с высшим образованием»,— сообщил сенаторам министр труда. По его словам, наиболее востребованы будут механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики. Среди специалистов с высшим образованием более всего вырастет потребность в разработчиках программного обеспечения, во врачах, инженерах, специалистах по базам данных, архитекторах и проектировщиках. Отдельно министр конкретизировал потребность в IT-специалистах: необходимы порядка 100 тыс. разработчиков софта и 40 тыс. специалистов по базам данных и сетям.

В разрезе субъектов РФ увеличить численность занятых до 2030 года необходимо в 37 регионах России. «Наиболее масштабно этот вызов стоит перед Московской областью, Москвой, Ставропольским краем, Ростовской областью, Краснодарским краем, Татарстаном, Пермским краем»,— сказал министр. По оценке Минтруда, в ближайшие пять лет необходимо заместить около 11 млн рабочих мест, поскольку те, кто занимает их сейчас, будут постепенно выходить на пенсию. Максимальный показатель — в обрабатывающей промышленности (потребуются 1,6 млн рабочих).

В общей сложности, по данным ведомства, потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек — на 3,1 млн человек больше, чем было в 2022 году (именно этот год министерство использует в своих расчетах как базовый). Отметим однако, что большая часть роста спроса на работников в российской экономике пришлась уже на 2023–2024 годы, и если сравнивать прогнозный показатель с этим значением (в 2024 году — 74,6 млн человек), то получается, что в будущем спрос на труд в РФ даже несколько сократится. Стоит, впрочем, учитывать, что с учетом демографической ситуации общая численность населения к 2030 году может сократиться (исходя из прогноза Росстата — на 3 млн человек в сравнении с 2023 годом).

Комментируя выступление министра, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям и, наоборот, расширять набор по профессиях, которые более необходимы. Отметим, что эта идея изначально и определяла необходимость создания среднесрочного кадрового прогноза — с учетом затягивающихся сроков появления его финальной версии и начала использования, вероятно, он сможет повлиять на контрольные цифры приема лишь только в 2026 году.

Анастасия Мануйлова