Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму. В числе основных угроз указаны протестные акции, искажение истории. В документе также впервые упоминается Украина.

Предыдущая версия документа принята в 2020 году и была рассчитана до 2025-го. Указ президента признает ее утратившей силу.

В новой версии стратегии в числе источников распространения экстремизма указана Украина. «Риски, связанные с экстремизмом на Украине, распространяются на соседние страны. Укрепляются связи украинских неонацистов с транснациональными преступными группами»,— говорится в документе.

Как указано в документе, возникновению экстремизма способствует и нахождение мигрантов в России. Радикальных идеи также распространяются в спортивной среде — в спортивных школах и клубах единоборств, среди тренерско-преподавательского состава.

В качестве мер борьбы с экстремизмом власти России намерены развивать программы адаптации мигрантов. Стратегия также предполагает ведение учета россиян, которые выезжают из страны «для обучения в учебных центрах недружественных государств». Для борьбы с экстремизмом предлагается в том числе проводить субботники на могилах ветеранов ВОВ и публиковать патриотическую социальную рекламу.

В документе указано, что за последние десять лет в России выявлено около 12 тыс. преступлений в сфере экстремизма. К уголовной ответственности привлечены 9 тыс. человек. Также запрещена деятельность 70 организаций, более 170 организаций признаны нежелательными.