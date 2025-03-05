В Вашингтоне удалят надпись Black Lives Matter рядом с Белым домом

Мэр Вашингтона Мьюриель Баузер заявила о намерении властей убрать надпись Black Lives Matter (BLM) на центральной улице рядом с Белым домом. Роспись была заказана мэром в июне 2020 года после массовых протестов, связанных со смертью темнокожего Джорджа Флойда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надпись Black Lives Matter на одной из улиц Вашингтона

Фото: Andrew Harnik, File / AP Надпись Black Lives Matter на одной из улиц Вашингтона

Фото: Andrew Harnik, File / AP

По словам госпожи Баузер, мурал «вдохновил многих» после событий 2020 года, однако глава города вынуждена пойти на уступки новой администрации Белого дома. «Сейчас Вашингтон должен сосредоточиться на экономическом росте, общественной безопасности и поддержке жителей»,— написала госпожа Баузер в социальной сети Х.

В день вступления в должность президента Дональд Трамп подписал указ о ликвидации программы по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности. Он назвал ее дискриминационной. Господин Трамп также распорядился, чтобы всех сотрудников федеральных служб, отвечающих за программы равенства и инклюзивности, отправили в оплачиваемый отпуск и в итоге уволили.

Вскоре после этого господин Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и движения Black Lives Matter на правительственных зданиях. В 2020 году он обвинял BLM в разжигании насилия и заявлял, что оно только вредит темнокожему населению США.

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