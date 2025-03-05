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Коммерсантъ FM
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В Вашингтоне удалят надпись Black Lives Matter рядом с Белым домом

Мэр Вашингтона Мьюриель Баузер заявила о намерении властей убрать надпись Black Lives Matter (BLM) на центральной улице рядом с Белым домом. Роспись была заказана мэром в июне 2020 года после массовых протестов, связанных со смертью темнокожего Джорджа Флойда.

Надпись Black Lives Matter на одной из улиц Вашингтона

Надпись Black Lives Matter на одной из улиц Вашингтона

Фото: Andrew Harnik, File / AP

Надпись Black Lives Matter на одной из улиц Вашингтона

Фото: Andrew Harnik, File / AP

По словам госпожи Баузер, мурал «вдохновил многих» после событий 2020 года, однако глава города вынуждена пойти на уступки новой администрации Белого дома. «Сейчас Вашингтон должен сосредоточиться на экономическом росте, общественной безопасности и поддержке жителей»,— написала госпожа Баузер в социальной сети Х.

В день вступления в должность президента Дональд Трамп подписал указ о ликвидации программы по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности. Он назвал ее дискриминационной. Господин Трамп также распорядился, чтобы всех сотрудников федеральных служб, отвечающих за программы равенства и инклюзивности, отправили в оплачиваемый отпуск и в итоге уволили.

Вскоре после этого господин Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и движения Black Lives Matter на правительственных зданиях. В 2020 году он обвинял BLM в разжигании насилия и заявлял, что оно только вредит темнокожему населению США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Три отмененные буквы».

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