С начала года через порты Кубани на экспорт направили 4,1 млн тонн зерновых

За январь-февраль 2025 года через порты Краснодарского края было направлено на экспорт 4,1 млн т различных зерновых культур. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2025 года под контролем специалистов испытательных лабораторий Новороссийского филиала Центра оценки качества АПК через порты Краснодарского края было направлено на экспорт 4,1 млн т различных культур (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, просо, гречиха, горох, чечевица, нут, вика, сафлор, плоды кориандра, семена льна, семена горчицы). Это в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, отметили в пресс-службе.

«Основу экспорта составили такие культуры как пшеница (более 3,4 млн т), ячмень (более 343 тыс. т), горох (почти 200 тыс. т) и кукуруза (более 20 тыс. т)»,— уточнили в Новороссийского филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Зерно, направляемое на экспорт, проверяется в испытательных лабораториях Новороссийского филиала Центра оценки качества АПК на безопасность в соответствии с требованиями стран-импортеров. Среди показателей низкого качества зерна могут быть токсичные элементы, микотоксины, пестициды, радионуклиды, ГМО, а также физико-химические показатели (цвет, запах, влажность, сорная и вредная примеси и др.).

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что среди требований стан-импортеров по основным направлениям экспорта российского зерна в 2025 году станет получение карантинного сертификата. Актуальные требования к экспорту зерна в различные страны доступны на сайте Россельхознадзора.

Алена Воробьева