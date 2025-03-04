Требования стран-импортеров учтут в Новороссийском Центре оценки качества АПК

Среди требований стан-импортеров по основным направлениям экспорта российского зерна в 2025 году станет получение карантинного сертификата. Об этом на IX сельскохозяйственном форуме «Зерно России – 2025» в Сочи рассказал директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Алексей Овсянников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Главными темами форума стали проблемы и перспективы рынка зерна и масличных культур, вопросы выращивания и инновационные технологии в хранении зерновых и масличных культур, проблемы и логистические пути при реализации зерна и зернобобовых.

Участие в форуме приняли более 160 компаний из России, Китая, Казахстана, Индии. Также в Сочи прибыли делегация из Бангладеш и посол Йемена.

«В каждом из государств присутствуют национальные службы, ответственные за обеспечение продовольственной безопасности территории и населения. Одним из важных направлений их деятельности является разработка комплекса требований к различным видам продукции при импорте, включая фитосанитарные требования»,— пояснил господин Овсянников.

По его словам, особое внимание в 2025 году при экспорте зерна нужно обратить на участившиеся случаи отмены деклараций о соответствии в связи с неполным перечнем или некорректными данными в протоколах исследований, полученных в неаккредитованных либо «фантомных» лабораториях. Карантинный сертификат в этом случае даст полное представление о фитосанитарном состоянии зерна, что позволит определить страны экспорта и выиграть время на устранение «недостатков» по факту.

Как уточнили в пресс-службе ФГБУ «Центр оценки качества зерна», за 2024/25 сельскохозяйственный год с территории Южного федерального округа экспортировано 37,9 млн т зерна и продуктов его переработки. Максимальный объем на внешние рынки поставлен в октябре 2024 г., он составил 6,8 млн т, что на 13 % выше аналогичного показателя за 2023 год.

С территории ЮФО продукция направлена в 89 стран. Основными направлениями экспорта стали Африка – 16,8 млн т, Ближний Восток – 12,8 млн т, Азия – 7,5 млн т.

Алена Воробьева