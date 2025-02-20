Мэр Кызыла засудил сити-менеджера

В столице Тувы Кызыле произошел редкий для российских городов случай: председатель депутатского собрания Ирина Казанцева («Единая Россия»), которая по уставу является главой муниципалитета (мэром), через суд добилась увольнения главы администрации (сити-менеджера), своего однопартийца Карима Сагаан-оола. По мнению госпожи Казанцевой, назначенный при бывшем губернаторе градоначальник не следил за благоустройством и транспортом, из-за чего еще два года назад депутаты поставили ему «неуд». Господин Сагаан-оол добровольно уходить не собирается даже после решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава города Кызыла Ирина Казанцева и сити-менеджер Карим Сагаан-оол в 2023 году

Фото: Хурал представителей города Кызыла Глава города Кызыла Ирина Казанцева и сити-менеджер Карим Сагаан-оол в 2023 году

Фото: Хурал представителей города Кызыла

Кызылский горсуд 20 февраля частично удовлетворил иск председателя городского Хурала представителей (думы) Ирины Казанцевой к главе горадминистрации Кариму Сагаан-оолу. Согласно резолютивной части решения, трудовой договор с чиновником должен быть расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением вопросов местного значения. Мотивировочная часть будет изготовлена позднее.

Карим Сагаан-оол — бывший управляющий директор АО «Тываэнерго». Впервые был назначен сити-менеджером в 2018 году, когда пост главы республики занимал Шолбан Кара-оол (сейчас — вице-спикер Госдумы). В 2022-м контракт с господином Сагаан-оолом был продлен, это решение поддержали 18 из 24 депутатов гордумы. Но уже в следующем году отношения между градоначальником и думой испортились. Сейчас Хурал представителей Кызыла состоит из 22 депутатов (18 — от «Единой России», два — от КПРФ и по одному — от ЛДПР и «Новых людей»).

Как рассказала “Ъ” Ирина Казанцева, она подала иск в декабре прошлого года, когда Карим Сагаан-оол проигнорировал предложение расторгнуть контракт по согласию сторон. По ее словам, в городе большие проблемы с благоустройством, содержанием общественных пространств и дворовых территорий, а также с общественным транспортом и вывозом мусора. «Мы дважды признавали работу администрации неудовлетворительной — по итогам 2022 и 2023 годов. И вместо того чтобы обсуждать накопившиеся проблемы, во второй раз (Карим Сагаан-оол.— “Ъ”) вовсе отказался отчитываться перед Хуралом, толком не пояснив свое решение»,— посетовала спикер, добавив, что после ее иска в суд общение с сити-менеджером ведется исключительно в письменном виде.

Карим Сагаан-оол, в свою очередь, заверил “Ъ”, что администрация под его руководством «нацелена на решение каждой из изложенных в иске проблем»: «Работа идет, по каждому пункту у нас есть доказательства». Он рассказал, что ранее обжаловал в суде оба «неуда» от депутатов, а также пообещал обжаловать решение об увольнении.

Председатель фракции ЕР в гордуме Роман Поманисочкин поставил Кариму Сагаан-оолу в вину не только низкую эффективность мэрии, но и то, что чиновник игнорировал запросы депутатов.

«К концу предыдущего срока полномочий мэра нам показалось, что он начал понимать необходимость сотрудничества с депутатским корпусом. И мы его переизбрали. Но это была ошибка»,— рассказал единоросс “Ъ”.

Политолог Константин Калачев не смог вспомнить прецедента, чтобы глава муниципалитета добился отставки сити-менеджера через суд, но отметил, что взаимоотношения депутатов и сити-менеджера Кызыла имеют долгую историю. «Точку поставил суд. Почему только сейчас? Потому что поменялись внутриэлитные расклады. Чем Сагаан-оол не угодил новому главе республики Владиславу Ховалыгу, не знаю, но тот решил избавиться от молодого и перспективного политика»,— резюмировал эксперт.

Михаил Кичанов, Новосибирск; Андрей Прах