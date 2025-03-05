Песков назвал Минск лучшим местом для переговоров РФ и США

Предложение организовать встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Минске пока не обсуждалось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для российской делегации это было бы лучшим местом для переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, для нас Минск — это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на вопрос, возможно ли проведение переговоров в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что готов организовать переговоры господ Путина, Трампа и Зеленского. При этом он отказался выступать посредником между Москвой и Вашингтоном, объяснив, что «ненавидит» посредничество.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. CNN сообщал, что после этого США и Россия ускорили подготовку встречи двух своих президентов.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».