CNN: США и Россия ускорили подготовку встречи Путина и Трампа

После провальных переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского темпы организации встречи главы Белого дома и президента России Владимира Путина «ускорились». Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как утверждает телеканал, из-за срыва сделки между Киевом и Вашингтоном по украинским полезным ископаемым переговоры о прекращении боевых действий «отойдут на второй план». Белый дом и Москва сосредоточатся на обсуждении «потенциально выгодных сделок» между США и Россией.

CNN также сообщил, что вскоре может состояться второй раунд переговоров между высокопоставленными делегациями России и США. Как заявило издание со ссылкой на спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, стороны могут обсудить «некоторые энергетические сделки».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США понесли «огромный ущерб» из-за прекращения диалога между государствами. Господин Песков добавил, что стороны предпринимают попытки наладить отношения, но экономическое сотрудничество пока остается «более долгосрочной перспективой».

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