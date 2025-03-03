Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CNN: США и Россия ускорили подготовку встречи Путина и Трампа

После провальных переговоров президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского темпы организации встречи главы Белого дома и президента России Владимира Путина «ускорились». Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как утверждает телеканал, из-за срыва сделки между Киевом и Вашингтоном по украинским полезным ископаемым переговоры о прекращении боевых действий «отойдут на второй план». Белый дом и Москва сосредоточатся на обсуждении «потенциально выгодных сделок» между США и Россией.

CNN также сообщил, что вскоре может состояться второй раунд переговоров между высокопоставленными делегациями России и США. Как заявило издание со ссылкой на спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, стороны могут обсудить «некоторые энергетические сделки».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США понесли «огромный ущерб» из-за прекращения диалога между государствами. Господин Песков добавил, что стороны предпринимают попытки наладить отношения, но экономическое сотрудничество пока остается «более долгосрочной перспективой».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «К добыче пригласили партнеров».

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

Скандальная встреча Трампа и Зеленского

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон с целью подписать соглашение по редкоземельным металлам, однако встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась раньше времени из-за их разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта.

Читать далее

Новости компаний Все