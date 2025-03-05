Лукашенко пригласил Трампа, Путина и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать переговоры президента России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться»,— отметил господин Лукашенко.

При этом он отказался от роли посредника в переговорах между Москвой и Вашингтоном. По словам президента Белоруссии, он «ненавидит» посредничество, так как это означает занимать позицию между двумя сторонами без реальной возможности влиять на процесс.

28 февраля между президентами США и Украины произошел спор, после которого Белый дом прекратил военную помощь Киеву. Владимир Зеленский 4 марта написал в соцсети X, что встреча с Дональдом Трампом «пошла не так, как предполагалось». Он добавил, что «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить долгосрочный мир».

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».