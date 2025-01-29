Карьера выходит за границы

Китай стал в шесть раз чаще приглашать на работу специалистов из России. За 2024-й было направлено 28 тыс. предложений, а годом ранее — только 5 тыс. Всего количество откликов от иностранцев на резюме кандидатов из РФ выросло за год на 33% и приблизилось к 770 тыс. запросов, подсчитали в сервисе hh.ru. Самыми востребованными специалистами стали менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и разработчики, дизайнеры, менеджеры по маркетингу. А в пятерку самых активных вошли работодатели из Белоруссии, Казахстана, Грузии, Турции и Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Несмотря на заграничный адрес, как правило, речь идет о работе по-прежнему на российскую компанию, отметила основатель рекрутингового агентства NewHR Кира Кузьменко: «Важно понимать, откуда этот спрос. К Белоруссии, Казахстану, Грузии и Турции я бы добавила еще Армению и Сербию. Это страны, в которых за последние три года выросло присутствие компаний с российскими корнями, которые вышли на международный рынок. То есть те, кто уехал из РФ, открыли офисы там. С точки зрения культуры найма, его простоты, ожиданий от кандидатов, конечно же, таким компаниям проще нанимать русскоязычных людей из той же культуры, а не местных жителей. За границей другая культура работы и другие ожидания от работодателя».

Среди вакансий, на которые сейчас приглашают граждан РФ за границу, есть художники, учителя, SMM-менеджеры, но это, скорее, штучные предложения. Больше всего запросов на айтишников: за рубежом ценится в первую очередь высокий уровень образования выпускников российских вузов, полагает основатель студии авторских HR-решений Мария Алексеева: «Если мы говорим о международных компаниях, то в первую очередь на работу приглашает российский бизнес, который находится на территории других стран. Но также есть и тренд, когда приглашают специалистов из РФ в иностранные структуры, и он становится действительно более ярким.

Есть определенные отрасли, где мы очень хорошо готовим ребят, поэтому, безусловно, мир заинтересован в таких специалистах. Это касается как раз Белоруссии и Казахстана, которые попадают в первую тройку лидеров по спросу.

Безусловно, это касается айтишников, но поскольку есть кадровый голод, то, в моем представлении, должен еще увеличиться тренд и на массовые профессии. Это как раз секретари, сотрудники колл-центров, кассиры, так как есть страны, где уровень автоматизации и внедрение искусственного интеллекта не на высоком уровне. Это касается также и менеджеров по продажам, возможно, менеджеров проектов».

Зарубежные компании готовы платить россиянам от 220 тыс. руб. на позиции программиста-инженера, руководителям групп разработки — 200 тыс. руб., Data Scientist — 186 тыс. руб. Но самым востребованным специалистам (а это менеджеры по продажам) предлагают только 67 тыс. руб. в месяц, посчитали аналитики hh.ru. Работодатели, скорее всего, не рассчитывают на эти деньги переманить работника из России. Они ищут кандидатов среди тех, кто уже релоцировался в их страны, считает HR-директор компании TexTerra Ольга Безматерных: «Я этот тренд наблюдаю и, думаю, он связан с тем, что просто в этих странах выстраиваются какие-то свои кластеры — рабочие, айтишные и так далее. Это объясняется в том числе и оттоком кадров из РФ. Например, Узбекистан сейчас очень активно развивается, в Казахстане тоже такая же история, а российские кадры всегда ценились. Там выстраиваются свои процессы, создаются свои компании.

Все сейчас на старте. Я думаю, что небольшая маржа у этого, все пока в виде стартапов и какого-то неустойчивого бизнеса, поэтому небольшие деньги предлагают».

Когда международная компания приглашает на работу русскоязычный персонал, она планирует продвигать свою услугу или товар на российский рынок. Или же речь идет о продаже российской разработки на иностранному пользователю, и тут нужно знание специфики изнутри. На каких условиях перевозят сотрудника в заграничный офис, рассказала HR-директор компании Payselection Алена Павлова: «Здесь есть два варианта. Конечно, если компания очень заинтересована в каком-то узкопрофильном специалисте, например, айтишнике, который знает какие-то особые языки программирования, то она предлагает достаточно гибкие условия. Не только релокационный пакет, само собой разумеющийся в наше время, но и оплату пакета для всех членов его семьи, в том числе и родителей, например. Здесь компания должна идти навстречу, если она заинтересована в кандидате.

Но чаще всего бизнес рассматривает тех, кто уже либо переехал, либо еще раздумывает об этом и собирается расширить свою международную экспертизу. Потому что многие специалисты в принципе заинтересованы в том, чтобы прокачать свои скиллы на другие регионы».

Вместе с тем есть несколько стран, которые постепенно отказываются от российских специалистов. Например, реже стали приглашать кандидатов в Азербайджан — 9 тыс. вакансий против 14 тыс. в 2023 году. И в Армении показатель упал на 24%, до 10 тыс. человек.

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Светлана Белова