Ученые создали искусственный интеллект на основе живых клеток мозга

Австралийская компания Cortical Labs представила первую в мире систему «синтетического биологического интеллекта», работающую на основе живых человеческих клеток. Эта технология объединяет биологические нейроны с кремниевыми чипами, создавая новую форму искусственного интеллекта.

Первое устройство компании под названием DishBrain содержало культивированные нейроны, способные обучаться и адаптироваться: ИИ демонстрировал способность играть в видеоигру Pong, реагируя на внешние стимулы. Новая система CL1 не требует внешнего компьютера и функционирует автономно.

В перспективе Cortical Labs планирует создать облачную платформу Cortical Cloud, позволяющую пользователям взаимодействовать с новой технологией. Компания собирается начать поставки компьютеров CL1 во второй половине 2025 года по цене от $35 тыс.

Евгений Федуненко