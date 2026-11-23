Рособрнадзор объявил предостережения РУДН и МАИ
Шесть вузов, в том числе Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и Московский авиационный институт (МАИ), получили предостережения Рособрнадзора. Об этом ведомство сообщило в мессенджере «Макс».
Рособрнадзор также направил предостережения Дальневосточному федеральному университету, Калужскому государственному университету им. К. Э. Циолковского, Сибирскому институту бизнеса и информационных технологий и Казанскому (Приволжскому) федеральному университету.
Предостережения касаются недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Вузам предложено «принять меры по обеспечению их соблюдения». Соответствующие сведения внесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.