Презанятная история

В феврале эмитенты возобновили размещения валютных облигаций, которые прекратились в середине прошлого года на фоне попадания Московской биржи под американские санкции. В основном в этот сегмент выходят экспортеры, у которых уже есть подобные бумаги, сейчас они вынуждены поднимать ставки и сокращать сроки обращения облигаций. Спрос со стороны инвесторов остается высоким, особенно со стороны состоятельных россиян. Участники рынка ожидают появления новых выпусков, указывая, что рост числа эмиссий будет ограничиваться емкостью валютного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник, 24 февраля, «Русал» перенес размещение выпуска на 500 млн CNY. Об этом сообщил «Интерфакс» с ссылкой на источники на финансовом рынке. Источник “Ъ” уточнил, что размещение было перенесено на неопределенный срок. Перенос размещения произошел на фоне введения европейских санкций против российского алюминия. «Не думаю, что санкции повлияли на решение эмитента, вероятнее всего, он просто не договорился с рынком о цене»,— отметил портфельный менеджер крупной управляющей компании (УК). В «Русале» отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

В целом же февраль оказался богатым на размещения локальных валютных облигаций, чего не было с весны—лета 2024 года.

В частности, НОВАТЭК и «СИБУР Холдинг» разместили долларовые облигации ($500 млн и $200 млн соответственно), а «Фосагро» и ХК «Металлоинвест» — юаневые (на 1 млрд CNY и 600 млн CNY соответственно).

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высоких рублевых ставок размещение валютных выпусков позволяет снизить стоимость заимствований, указывают эксперты. Как отмечает начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков, экономия между выпусками в валюте и рублях более 10 процентных пунктов. В то время как рублевые ставки держатся выше 20% годовых, по валютным бондам эмитенты привлекли финансирование под 9,8–11% годовых. Как отмечает начальник управления инвестиционного анализа Совкомбанка Дмитрий Никонов, в случае эмитентов-экспортеров размещение таких бумаг позволяет снизить валютные риски, связав валюту выручки и валюту заимствований.

Активизации эмитентов способствовало и появление спроса на валютные инструменты, так как во вторую половину 2024 года внутренний спрос на такие облигации был практически нулевым. «Валютные облигации всегда были интересны российским инвесторам, так как они позволяют хеджировать валютный риск и при этом получать доход»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Артем Привалов. Среди причин увеличения спроса гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков выделяет укрепление рубля, что «создало у частных инвесторов ощущение "дешевого доллара"». С начала года курс доллара снизился на 22% и опустился к полугодовому минимуму 88,75 руб./$ (см. “Ъ” от 22 февраля). Кроме того, по словам господина Третьякова, закончился процесс замещения суверенных еврооблигаций. В дополнение к этому накопились выплаты от эмитентов, которые нужно куда-то реинвестировать.

В целом такие бумаги были интересны широкому кругу инвесторов. Для привлечения интереса частных инвесторов к долларовым бумагам эмитенты делали минимальный номинал в размере $100.

«Основной спрос в валютных размещениях представлен со стороны состоятельных клиентов—физических лиц, при этом банки и УК проявляли ограниченный интерес»,— отмечает Артем Стариков. В частности, по данным Московской биржи, количество сделок по облигациям НОВАТЭКа составило почти 12 тыс. штук, по облигациям СИБУРа — почти 11 тыс. штук.

Отличительной особенностью размещений этого года стало уменьшение периодичности расчета купона с трех до одного месяца. Как отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров, эмитенты идут навстречу пожеланиям розничных инвесторов, «которые предпочитают получать регулярные выплаты таким же образом, как это реализовано сейчас в рублевых инструментах».

Участники рынка ожидают новых размещений валютных облигаций. В частности, «Южуралзолото» планирует разместить облигации объемом не менее $50 млн. Однако бурного роста сегмента участники долгового рынка не ждут, так как емкость и глубина валютного рынка ограниченны на фоне дедолларизации. «В прошлом году каждое последующее размещение было все меньше и меньше по объему, что вызвано низким уровнем валютной ликвидности у российских банков и существенным диспаритетом с рублевыми ставками, предлагающими доходность выше 20% годовых»,— отмечает Эдуард Джабаров. По его мнению, может сохраниться интерес розничных инвесторов к валютным инструментам, но этот спрос не будет предопределяющим.

Виталий Гайдаев, Полина Трифонова