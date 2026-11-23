Песков: российские военные эвакуируют Константиновку без содействия Киева
Российские военнослужащие продолжают помогать мирным жителям эвакуироваться из Константиновки в ДНР, несмотря на отсутствие согласия Украины на совместную гуманитарную операцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что предложение о проведении совместной миссии остается в силе.
«Даже в отсутствие пока готовности киевского режима идти на такую совместную операцию гуманитарного характера наши военные героически продолжают усилия по оказанию помощи гражданам в эвакуации из этой опасной зоны»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).
12 ноября президент России Владимир Путин предложил организовать в Константиновке совместную гуманитарную миссию по примеру операции в Алешках Херсонской области. Предполагалось, что эвакуация пройдет при участии уполномоченных по правам человека России и Украины и под наблюдением иностранных журналистов. Москва заявляла о готовности обеспечить безопасность эвакуации, в том числе провести разминирование необходимых маршрутов.