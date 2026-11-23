12 ноября президент России Владимир Путин предложил организовать в Константиновке совместную гуманитарную миссию по примеру операции в Алешках Херсонской области. Предполагалось, что эвакуация пройдет при участии уполномоченных по правам человека России и Украины и под наблюдением иностранных журналистов. Москва заявляла о готовности обеспечить безопасность эвакуации, в том числе провести разминирование необходимых маршрутов.